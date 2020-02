Mariana Seoane comparte consejo de Juan Gabriel

A tres años y medio de la muerte del cantautor Juan Gabriel, Mariana Seoane compartió el consejo que el llamado “Divo de Juárez” le dio y que sigue tomando en cuenta.

“Él siempre me dijo: ‘búscate a un hombre que esté hecho de pies a cabeza, porque usted ha luchado mucho pa’ ser quien es como para que venga alguien a vivir de usted’”, recordó la actriz y cantante.

Es un consejo, dice la “Niña buena”, que sólo puede venir de alguien que te quiere tanto y que además la conoce bien, pues siempre la apoyó en sus inicios como cantante; incluso, conserva algunos temas que él le regaló y que no ha podido grabar.

“Él sabía lo que me ha costado y me decía: ‘Ese hombre tendría que entender tu carrera y que no te limite’. Son temas de los que hablábamos mucho”, añadió Seoane, que asegura extrañarlo mucho todavía.

Respecto a las personas que continúan asegurando ser hijos de Juan Gabriel, la intérprete de “La malquerida” platicó: “No sabía que Alberto nos tenía esa sorpresita. La verdad no tengo ni idea, me quedo igual no sé nada de esa historia”.