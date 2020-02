Anuncian nueva estrategia de seguridad en Uruapan

Una nueva estrategia de seguridad, en el municipio de Uruapan, fue anunciada por el gobierno de Michoacán, luego de los hechos violentos registrados el fin de semana, cuando murieron nueve personas entre ellos cuatro menores de edad.

"No vamos a permitir que Uruapan sea rehén de las pugnas entre grupos delincuenciales no nos importa quienes sean, lo que queremos es garantizarle la estabilidad y la paz a la ciudadanía", expresó en conferencia de prensa el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Señaló que han reorganizado la presencia del Ejército, Guardia Nacional, Policía Michoacán, policía municipal e investigadora en la zona para garantizar la tranquilidad a los ciudadanos.

El mandatario estatal indicó que los grupos de la delincuencia optan por operar en Uruapan por la dinámica económica del municipio.

"No nos vamos a doblegar, no vamos a permitir que se sigan apoderado de la libertad de los habitantes de Uruapan", señaló.

Explicó que la nueva estrategia de seguridad será enfocada en todos los grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

"Aquí no se protege a nadie, vamos a ir parejo contra los delincuentes no nos importan siglas, no nos importan de donde vengan o de donde sean, vamos contra quienes cometen ilícitos", mencionó.