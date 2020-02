La música siempre llega a las fibras humanas

*La soprano Luz Angélica Uribe resalta la importancia de que la música entre a los hogares

Por Pilar Silva

México, 4 de febrero (Notimex).— La "música de todas manera nos toca", sin importar que se interprete en otro idioma o con un estilo muy académico, afirmó la soprano mexicana Luz Angélica Uribe, quien no obstante reconoció que puede haber un publico selecto en algunos casos.

Dijo que también se trata de un instrumento de reflexión e incluso de paz, aunque en su opinión las manifestaciones artísticas son para hacer pensar a las personas; “si voy a ver una película al cine, la meta no es que yo haga lo mismo que el protagonista, sino que reflexione a través de esa experiencia acerca de mí mismo”.

Respecto a que los niños se acerquen a la música, en particular a la ópera, la también colaboradora del programa Rúbrica de Radio UNAM expresó que es muy importante que las familias tengan interés por este arte, porque es la única forma en que los menores pueden desarrollar el oído, que es lo básico para disfrutar y tener contacto con las emociones.

Lamentó que no haya educación musical desde las primeras etapas escolares, pero dijo que el mayor problema es que haya familias desintegradas en las cuales las madres que deben tener tres trabajos para mantener a un niño, que no es lo mismo que atenderlo, y entonces las actividades artísticas no son una opción.

Además de ofrecer y organizar conciertos, Uribe ha incursionado en la producción, elaboración de guiones y composición musical para teatro, radio y cortometrajes; es compiladora del libro Arias y plegarias del romanticismo mexicano, así como productora de espectáculos operísticos, teatrales, musicales e interdisciplinarios a través de la asociación Ópera Angélica.

En días pasados ofreció un concierto en la Capilla de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, donde interpretó el programa de Las canciones de Miarka, totalmente en francés y con música muy académica, del cual aseguró ha sido olvidado por la historia de la música, e incluso ni en Europa se interpreta, por lo que conseguir las partituras representó un reto.