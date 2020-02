Rachid Bernal interpretará repertorio de Mozart

*Manifesta que existe temor para el pianista por acercarse al ámbito musical

México, 3 de febrero (Notimex).— El pianista Rachid Bernal ofrecerá un recital en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes como parte de los estímulos otorgados en el Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha 2019, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO), del cual resultó ganador. El programa estará compuesto Piano Sonata No. 12 en Fa mayor K 332 de Wolfgang Amadeus Mozart; Etude-Tableaux Op.39 No. 5 de Sergéi Rajmáninov y Toccata Op. 11, de Sergéi Prokófiev. Después del intermedio, el joven pianista presentará la pieza Sonata para piano en Si menor S. 178 de Franz Liszt. Rachid Bernal, egresado con mención honorifica del Centro Cultural Ollin Yoliztli, señaló que el concierto integra una serie de obras que ya había tenido la oportunidad de tocar y que ahora quiso retomar por el placer que le da interpretarlas. “Quise ofrecer un programa variado con el repertorio clásico de Mozart y la Sonata No. 12 que consta de tres movimientos y pertenece al estilo temprano del compositor”, expuso el músico, quien realizó cursos de perfeccionamiento en Viena, Austria. En un comunicado emitido por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), también manifestó que en México existe temor para el pianista por acercarse al ámbito musical, porque se piensa que es cerrado o para personas que conocen a fondo el instrumentos y la teoría musical. Sin embargo, reconoció que hay muchas oportunidades en México y destacó que hay buenos maestros que dan bases sólidas para hacer un buen papel en el extranjero. Bernal se presentará el próximo viernes 7 de febrero a las 18:00 horas.