Conocer obra de Cervantes es enriquecedor: Martín López Brie

Por Luis Galindo

México, 3 de febrero (Notimex).— El director escénico Martín López Brie (Buenos Aires, 1975), recomendó conocer la obra del dramaturgo, novelista y poeta Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), pues siempre es bueno y útil porque se trata de un autor funcional en lengua española. El también dramaturgo en entrevista con Notimex, con motivo de la presentación de la obra Honor y traición, juicio público a un personaje imaginario —una adaptación de El gallardo español, del escritor español— comentó que es una literatura ingeniosa, muy juguetona y rica por la cantidad de palabras y términos que utilizó, por lo cual es una gran enseñanza. “Solo por eso vale la pena conocer la obra de Miguel de Cervantes, principalmente El Quijote, pero también sus comedias que son normalmente poco conocidas y reconocidas; por supuesto es interesante acercarse a Cervantes, aunque el uso del lenguaje es difícil, porque hoy en día lo utilizamos de una manera diferente”. Agregó que las obras de Miguel de Cervantes son difíciles de poner en escena porque tenía un estilo de escritura e incluso en su propia época no era muy exitoso, por ejemplo: él siempre competía con Lope de Vega a quien le iba mucho mejor en el sentido de público, “creo que esa dificultad ha hecho que los directores no tengan interés por montar las obras de Cervantes”. No son tan fáciles de apreciar, pero tienen un valor y su mismo estilo literario es muy pesado para el teatro, “lo que siento es que es tan pródigo en palabras y tan literaria su manera de escribir teatro que resulta muy pesado, por lo que es un reto para los directores el cómo aligerarlo un poco para que el público no piense que está escuchando literatura nada más, sino una obra de teatro”.

Conflicto ético y moral

Respecto al proyecto escénico “Honor y traición, juicio público a un personaje imaginario” que se escenificará en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico del 5 de febrero al 25 de marzo, el director escénico recordó que nació a partir de una invitación dirigida a la compañía Teatro de Quimeras por parte del Festival Internacional Cervantino durante 2016. “Nos invitaron justamente a presentar un montaje de las comedias de Cervantes, elegí esa en especial porque me llamó mucho la atención un conflicto ético y moral que está en el centro de la obra, que es precisamente El gallardo español, que comete o no comete una traición a su patria, porque se pasa al bando enemigo y se hace pasar por otra persona y hace amistad con ellos”. Relató que el personaje se hace amigo del enemigo, pero al mismo tiempo quiere ser leal a su gente, y tiene una idea de sí mismo, del honor y de lo que debe ser un hombre respetado y por eso se llama El gallardo español. “Ahí me llamó mucho la atención ese problema central de la historia, aunque claro que la obra central de Cervantes tiene muchos personajes y tramas secundarios que para nosotros era incosteable por el presupuesto; por otro lado, era un distractor del problema central, es decir todas esas subtramas que tiene el texto original no me interesaban”. Por ello, López Brie se dio a la tarea de adaptar ese conflicto social y trabajarlo con cuatro actores: José Carriedo, Gabriela Gallardo, Sofía Beatriz López y Martín Pérez, en lugar de 20 personajes que salen en el texto de Cervantes. La historia trata de unos actores que se sindicalizaron para protegerse de abusos y les encargaron hacer la obra de El gallardo español; y como están con el gremio sindical, se pelearon en las asambleas y no terminaron de hacer la puesta en escena. En consecuencia, presentarán las cosas como las alcanzaron a hacer, por eso son cuatro actores y está incompleta la obra: “el chiste de esta propuesta es que se hace una asamblea con el público, en algún momento, para definir con los espectadores cómo debe de terminar y sobre todo se hace una especie de juicio al personaje acerca de si cometió o no traición”.