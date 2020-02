Teatro Orientación recibe a la pieza dancística "Buena crianza"

*La obra plasma lucha interna que viven individualmente un hombre y una mujer cuando descubren su incapacidad para comunicarse

México, 2 de febrero (Notimex).— La pieza dancística Buena crianza, de Paulina del Carmen y Jairo Cruz, que se presenta como “un espejo turbio en el que vemos la imagen distorsionada de lo que se nos dice que seamos, pero tal vez, si cerramos los ojos, ese mismo espejo nos diga la verdad y entendamos la realidad”, iniciará temporada el 4 de febrero en el Teatro Orientación. Esta obra a cargo del Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), se centra en la lucha interna que viven individualmente un hombre y una mujer cuando descubren su incapacidad para comunicarse y se perciben rechazados por la sociedad. Del Carmen y Cruz se encargan también de la ejecución, mientras que en la escenografía corrió a cargo de Efímeros y Pablo Fernández, la edición musical es de Jairo Cruz, la fotografía de Iván Aguirre y la iluminación es del propio Cruz junto con David Arredondo. En un comunicado, el INBAL explicó que Buena crianza se trata de una coproducción de 8 Segundos con el Ceprodac, bajo la asesoría de Enrique Tovar y Bárbara Roiz. Ofrecerá funciones los martes del 4 al 25 de febrero en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Paulina del Carmen estudió en Boston Ballet School y se graduó como ejecutante de danza clásica en The Nutmeg Conservatory for the Arts, además que ha tomado cursos profesionales en Francia, Bélgica y los Países Bajos. Jairo Cruz se graduó como bailarín profesional y profesor de danza moderna y contemporánea en Santiago de Cuba, y en 2006 fue Primer Bailarín de la Compañía Codanza, en Holguín, provincia de la isla caribeña.