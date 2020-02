El teatro mexicano goza de muy buena calidad: Clarissa Malheiros

*Es necesario recuperar el programa Teatro Escolar

Por Luis Galindo

México, 1 de febrero (Notimex).— La directora y dramaturga Clarissa Malheiros, aseguró que el teatro mexicano para niños, niñas y jóvenes goza de una muy buena calidad, porque en México se produce mucho teatro para todo el público. En entrevista con Notimex, realizada hoy con motivo del inicio de temporada de la obra “Zapato busca sapato”, la cual se presenta en el Teatro Helénico del Centro Cultural Helénico, abundó que se hace teatro de muy buena calidad, pero lamentó la desaparición del programa Teatro Escolar, porque fue un proyecto importantísimo para la cultura mexicana, mismo que tuvo una duración de aproximadamente 40 años. “Ahora se desarticuló totalmente, intentamos recuperarlo, pero no hay interés por parte de las autoridades correspondientes en preservar ese programa. Esto fue una transformación muy difícil para las compañías que trabajaron un largo tiempo enfocadas el público infantil”. Malheiros, quien dirigió obras como Niño de octubre y En medio del mar salado, agregó que mediante ese programa las compañías teatrales llegaban con sus propuestas a comunidades lejanas, las cuales de otra manera no atendían a las artes escénicas. También dijo que hacer teatro infantil no es que sea difícil, sino es exigente, porque para empezar “uno ya no es niño... ellos cuando son muy pequeños tienen una capacidad para estar atentos como hasta los tres años”. Reiteró que los niños y los adultos “vivimos prácticamente la misma situación, hoy por hoy, porque estamos expuestos a la misma información. Un niño tiene tanta angustia y ansiedad como un adulto, porque escucha la radio del coche con su mamá o mira la televisión con su papá, por lo que recibe los mismos contenidos sobre distintos temas”.

"Zapato busca Sapato"

Precisamente dinámicas como el acto de migrar, el sentirse en soledad y el cuidado a la naturaleza, son las que se abordan en la obra teatral infantil Zapato busca Sapato, dirigida por Malheiros, la cual hoy inició temporada en el Teatro Helénico. Dicha puesta en escena aborda la historia de un zapato que nació sin su par dentro de una caja; por lo cual decide irse de México para buscar a su compañero. Tal situación le hace viajar a lugares como Brasil e inclusive arriba a África, lugar en donde halla a distintos animalitos y seres extraordinarios en medio de su hábitat. “Todo eso son situaciones actuales que abordamos siempre con cuidado desde la compañía teatral La Máquina del Tiempo; así planteamos temáticas fundamentales como el cuidado al medio ambiente, entonces platicamos con los infantes acerca de dónde estamos parados y qué podemos hacer con las diferentes especies del Planeta”, explicó la directora y dramaturga Malheiros, en entrevista con Notimex. Otro tema abordado en la puesta en escena es la migración, dinámica que se expone durante la obra retomando el caso del protagonista de la historia: un zapato migrante que debe aceptar al otro, porque “todos venimos de diferentes partes, algunos nacieron en otra ciudad o en otro país y decidieron residir en otra ciudad o nación”. También durante la obra se desarrolla la sensación de la soledad, que es muy grande para los niños en el mundo actual; ello se escenifica y resuelve a nivel de la trama cuando el personaje central de la historia en África encuentra a un compañerito que no es como él, pero incluso con sus diferencias lo acepta tal como es y así deja de estar solo. La puesta en escena “Zapato busca Sapato”, que cuenta con las actuaciones de Sol Sánchez, Esteban Caicedo, Paulina Álvarez y José Covián quien alterna funciones con Elías Toscano, se presentará en el Teatro Helénico hasta el 19 de abril.