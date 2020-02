Criaturas extrañas influenciadas por el anime

*Montserrat Martínez habla sobre su nueva serie de trabajos, continuación de la exposición "Criaturas Extrañas"

Por Cristóbal Torres

México, 1 de febrero (Notimex).— Montserrat Martínez es una artista plástica que, aunque su obra también abarca el ámbito fotográfico, actualmente se encuentra trabajando en acrílico: “es uno de los medios en el cual me siento más a gusto”, reconoce en entrevista con Notimex. A finales de 2018, Martínez tuvo oportunidad de mostrar su trabajo sobre el Paseo de la Reforma en la exposición "MM en Reforma, Criaturas Extrañas", con una serie de pinturas aunada a la figura de Bunny Woman, recibiendo una muy buena retroalimentación. "La verdad es que estuvo bastante linda la interacción con las personas; había gente que me escribía en redes sociales o me mandaban correos contándome la experiencia que habían tenido con las piezas y cómo lo habían vivido". Asegura que no había recibido una respuesta de esa magnitud anteriormente: “Es la primera vez que hago una exhibición en un lugar tan visible como Reforma”, explica. Anteriormente había montado una exposición en el Museo del Tequila y el Mezcal en Garibaldi, “pero era un museo; sí iba la gente, sin embargo, a pesar de que era abierto al todo el público, no hubo el mismo impacto que con las piezas a lo largo de Reforma”. Las piezas llegaron también a la Feria Internacional de Arte de Tokio, presentando su trabajo ante más de 80 mil personas, “fue una experiencia muy distinta porque ahí yo sí estaba presente, compartía con la gente y hablaba con los artistas”. Aunque no se cierra a seguir presentando su trabajo en museos y galerías, la respuesta que recibió a raíz de su exhibición en Reforma le hace decantarse por espacios públicos: “Son dos experiencias muy distintas tanto la galería y el museo como la vía pública; pero me gusta llegar a más gente, existe más interacción y retroalimentación”.

La cultura japonesa presente en su trabajo

Actualmente se esfuerza en la realización de una nueva serie de trabajos que serán exhibidos en las calles de Ciudad de México: “Estoy a punto de terminar algunas pinturas; se tienen que mandar a enmarcar, lo cual también lleva otro tiempo más, pero ya estoy en proceso de tener todo listo muy pronto”. Adelanta que su nueva serie será una continuación de "Criaturas Extrañas", “el proceso creativo sigue siendo la misma línea de lo bizarro y lo lindo; una conjugación de la parte extraña, pero al mismo tiempo estética. Sigo con esa misma línea que ha identificado mi trabajo durante este tiempo”. Esta nueva exposición llevará por nombre "MM en Mazaryk, Criaturas Extrañas", y será montada en la famosa calle de Polanco: “Lo haremos de la mano con la alcaldía Miguel Hidalgo; serán piezas nuevas, inéditas, estamos calculando que estén exhibidas durante dos o tres meses”. Como actualmente sigue afinando detalles, todavía no se cuenta con una fecha concreta para la inauguración. Martínez relata que desde muy pequeña ha sido fanática del anime, “estoy muy influenciada por la cultura japonesa; creo que toda nuestra generación lo está —nació en 1988—. De ahí viene toda esa parte caricaturesca, con temas visuales extraños, pero a la vez lindos, atractivos para el ojo y fantasiosos”. De hecho, menciona que a finales de 2020 regresará con sus nuevos trabajos a Tokio, Japón. Dentro de sus series favoritas menciona Los caballeros del Zodiaco y Ranma ½: “conforme creces, ves completamente distinta la caricatura como cuando eras chico”. Con respecto al segundo de los contenidos referidos, reflexiona no sin sorpresiva ironía que “no es una caricatura apta para niños porque el mensaje es completamente más para adolescentes y adultos, sus películas también han sido muy erotizadas”. Se reconoce como una seguidora cercana del trabajo de Hayao Miyazaki y las películas de Studio Ghibli, “se me hacen increíbles; el mensaje es hermoso porque plantea cuidar de la familia, cuidar la naturaleza... es un mensaje ecológico muy fuerte que intentan hacer presente en las actuales generaciones”.