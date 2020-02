Exposición “Transición y Ruptura” en Zona Maco

*La muestra incluye obras de Rufino Tamayo, Leonora Carrington y Arnaldo Coen, entre otros

Por Luis Galindo

México, 31 de enero (Notimex).— La directora de LS / Galería, Andrea Zapata, adelantó que obras de importantes figuras del arte como Rufino Tamayo, Vicente Rojo y Arnaldo Coen, entre otros, se reunirán en la exposición “Transición y Ruptura” que LS/ Galería exhibirá dentro de Zona Maco, del 5 al 9 de febrero. En entrevista con Notimex, la directora comentó que uno de los stands contará con obras de arte moderno, en donde se apreciarán piezas que forman parte importante de la historia de México. “Transición y Ruptura” es esa época que viene después de la Escuela Mexicana de Pintura, con grandes nombres: “Tales como Pedro Coronel (1923-1985), José Luis Cuevas (1934-2017), Arnaldo Coen (1940) y un poco Rufino Tamayo (1899-1991); en Zona Maco abren esa parte de arte moderno para los grandes íconos de la plástica mexicana y nos pidieron que tuviéramos a estos artistas”. Zapata destacó que la muestra contiene unos óleos de Rufino Tamayo, otro de Leonora Carrington (1917-2011); obra de Ricardo Martínez (1918-2009); piezas de Pedro Coronel y a nivel internacional se contará con manifestaciones artísticas de Fernando Botero (1932) y, por supuesto, de Arnaldo Coen. “Arnaldo Coen es muy interesante, porque es el más joven de la Generación de la Ruptura, cumple 80 años de edad este 2020: estará en dos booths (stands) en la parte moderna, y en otro está únicamente su obra”, comentó la directora. Reiteró que Coen resulta un artista trascendente y que es Premio Nacional de Ciencias y Artes (2014), y es de los pocos artistas de la ruptura mexicana que todavía vive, junto con Manuel Felguérez, otra figura importante de esta generación.

Nuevas propuestas en el arte

“El maestro Coen tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno, después de eso se vendió toda y dijo´¡ya no más... no quiero vender más!´, pero a nosotros los galeristas nos preocupa. Él siempre se está reinventando, por ejemplo, está muy fuerte en los Zapatas que está pintando”. También dijo que los coleccionistas están mirando a esta generación, la cual es una generación que tiene renombre, como Pedro Coronel (1923-1985) con su museo en Zacatecas o Rafael Coronel (1931-2019), quien tuvo cuatro exposiciones en el Palacio de Bellas Artes. “Son artistas que ya tienen a toda la crítica detrás, ello les respalda el valor de las piezas, pero todavía no tienen unos precios totalmente abismales. Esta generación nos permite coleccionar arte de nivel: sabemos que subirá con el tiempo y además son grandes maestros de la plástica”. Reiteró que la muestra está muy completa porque incluye dibujo, óleos, esculturas y obra gráfica, por ello se abocaron completamente en presentar piezas de estos íconos de la plástica mexicana. Destacó que en el arte deben existir nuevas propuestas, porque el arte contemporáneo es muy interesante en la historia, aunque lleva más de 40 años o muchos más; es importante que sigan generándose creaciones, pues los coleccionistas están volteando a verlo y simplemente el arte moderno representa una inversión más segura”. Apuntó que uno de los artistas jóvenes con los cuales cuenta la galería es Ermilo Espinosa (1983), quien hace unos retratos hiperrealistas que los visitantes asumen como fotografías, pero sus piezas son tan impresionantes y realistas que cautivan al público.