Fuel Fandango rinde tributo a la naturaleza

*El dúo espera concretar su primer concierto en México durante este año

Por Evangelina del Toro

México, 31 de enero (Notimex).— Origen es el cuarto disco de Fuel Fandango, con el que proponen un regreso a la naturaleza, al punto de partida ante un mundo lleno de tecnología. El tecladista y productor musical del grupo, Alex Acosta, en entrevista con Notimex dijo que junto con la cantante Cristina Manjón, mejor conocida como Nita, al escribir las canciones buscan contribuir a que el ser humano haga una pausa, reflexione y modifique una serie de modos en los cuales nos conducimos erróneamente, tanto a nivel planetario, social y ético: "No solo es lo que está pasando con el medio ambiente, sino también por tanto capitalismo atroz, lo cual provoca que como personas entremos en situaciones en donde olvidamos un poco a las personas que tenemos a lado". Recordó que la idea de este disco nació cuando realizaban su anterior gira en África, ahí fue donde nació el concepto de escribir temas enfocados a la naturaleza: Origen es una mezcla entre el género electrónico y flamenco, aunque para este nuevo álbum contiene tanto música africana, afro cubana y procedente de Sudamérica, “todos esos ritmos nos han inspirado muchísimo”. Con 11 años de haber iniciado este proyecto musical, explicó que esta mezcolanza proviene de sus comienzos, Alex Acosta de la electrónica y Nita del flamenco, “al final, este último lleno de matices”.

México en el futuro...

Alex Acosta mencionó que a pesar de no haberse presentado aún en México, este es uno de los mercados más importantes para Fuel Fandango. "Hemos estado en 35 países de los cinco continentes y aún no hemos pisado México. Muchos compañeros nuestros —artistas españoles— han ido y hablan maravillas del país y esperamos que nos ocurra eso y podamos ir a tocar. Al final, hemos estado de gira, pero no ha salido una ocasión clara de visitar el país". No obstante, afirmó que durante este año esperan concretar alguna visita a territorio mexicano, aprovechando así el incremento de su repertorio musical: “ese es nuestro objetivo, queremos ir a México... ¡ya es hora de ir...!”. El disco Origen que cuenta con colaboraciones de Vicente Amigo, Dani de Morón y Rycardo Moreno, salió a la venta el pasado 24 de enero; dicho material contiene 10 temas como “Danza”, “Despertaré”, “Silencio”, “Por la Vereda” y “Por la pared”, entre otros. En España dicho dúo ya ha difundido cuatro presentaciones de canciones con su respectivo videoclip: "Danza es un claro ejemplo de la música que hacemos. Pronto estaremos en México para un concierto, el cual es un ambiente idóneo para disfrutar la música de Fuel Fandango”.