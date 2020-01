Jessica Mann da su testimonio durante juicio a Harvey Weinstein

*El productor enfrenta la ley por casos de agresión sexual

México, 31 Ene (Notimex). – La actriz Jessica Mann, rindió su declaración durante el juicio que enfrenta Harvey Weinstein; la declarante sostuvo que el productor la forzó a tener relaciones sexuales en 2013, cuando ella tenía la esperanza de perfilarse como una actriz reconocida.

Según información de The Hollywood Reporter, la actriz expresó que los hechos iniciaron en una fiesta realizada en Los Ángeles, cuando Weinstein optó por acudir a una habitación acompañado de la actriz, momento en el que procedió a ofrecerle un masaje, acción a la que ella se negó, en cambio fue ella misma quien procedió a brindarle la estimulación física.

“No quería ir allí, pero pensé que lo estaba ayudando a alejarse de toda la atención pública que estaba recibiendo. No tenía una razón para sentir que algo malo vendría. Fue extraño” destacó Mann, quien añadió que días después, durante un encuentro, el productor la siguió hasta su cuarto donde tuvieron algunos forcejeos.

“Esa ira me asustaba, así que traté de bromear y calmarlo. Él me dijo 'No te dejaré ir hasta que me dejes hacer algo por ti'. Comenzó a manipularme con 'Aceptaste la invitación a mi fiesta', muchas cosas así y luego, 'No te irás hasta que haga algo por ti' ".

La actriz compartió que tras los hechos, decidió tener una relación con el productor pues pensó en sacar provecho de lo mal que la estaba pasando; la violación ocurrió tiempo después, cuando durante una reunión, él la obligó a despojarse de su ropa para luego penetrarla.

En las últimas semanas, Annabella Sciorra, Dawn Dunning y Tarale Wulff han rendido sus declaraciones durante el juicio que enfrenta el productor estadounidense; en caso de que Harvey Weinstein sea encontrado culpable de los hechos que se le acusan, podría enfrentar cadena perpetua.NTX/LES