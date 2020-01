Monolo Garibay gana concurso con "neopuntillismo"

*Expondrá en la feria de arte Bada MX el trabajo realizado en una almoahada

Por Evangelina del Toro

México, 30 de enero (Notimex).— El artista plástico Manolo Garibay ganó el concurso “Pinta tus sueños”, organizado por una marca de almohadas, trabajo que será exhibido durante la primera feria de arte Bada Mx, que se llevará a cabo del 6 al 9 de febrero, en el Campo Marte. Explicó que realizó un trabajo a través de su técnica que llama “neopuntillismo”, utilizando los colores básicos y creó una imagen abstracta que, al verla de lejos, se distinguen ciertas formas. "El concepto habla de la bella durmiente y tomé la almohada como referente, porque es un lugar donde se puede dormir por cien años si se necesitara y hacer un cuento dentro de ella. En un lado está la escena donde está a punto de ser despertada y, en el otro, el castillo, son imágenes abstractas, pero sí se ven bien, se reconocen las formas", detalló. En entrevista con Notimex, comentó que la idea fue que sólo al verla se pudiera interpretar rápidamente sobre el descanso y “pensé en este cuento que ha sido interpretado varias veces, no sólo en películas, sino en ballets. Y quería que con una imagen se remitiera al descanso y la bella durmiente, se me hizo un buen tema para interpretar”. Afirmó que no fue difícil pintar en una almohada por la técnica que implementó, ya que los materiales de la pieza son como una tela cruda que se puede trabajar con acuarela, “lo interesante es que fue tridimensional, pero ya había tenido experiencia en este trabajo”. El director de la marca de almohadas, Claudio Cervantes, dijo que para la primera edición de la feria de arte Bada Mx, de la que son patrocinadores, invitaron a 70 artistas, pero al final, recibieron 49 intervenciones para dichas piezas, resultando ganador Manolo Garibay. "Queremos promover su trabajo, darlo a conocer en el mundo artístico. También se van a exhibir las almohadas hechas por todos los artistas que participaron y tendremos una experiencia sensorial de toda la marca", resaltó. Afirmó que a la empresa le interesa impulsar el arte y ayudar a más mexicanos a cumplir sus sueños; además, llevarán las almohadas a diversos lugares de la República para que su obra sea exhibida y que más personas se involucren en el arte.

Trato directo con el público

Manolo Garibay, trabaja con pintura, dibujo, escultura, fotografía, video y performance audiovisual, ha participado en más de 60 exposiciones colectivas y en más de 50 performance en diferentes foros, museos y galerías de México, Sudamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa. Por ello, durante Bada Mx, tendrá su propio stand donde exhibirá el trabajo que ha realizado de 2018 a la fecha, con su técnica “neopuntillismo”, con lo que busca concretar ventas o más contactos. "Voy a cambiar las piezas en tres ocasiones; en la primera tendré las piezas del año pasado, una mezcla de retratos de escultura mexica-azteca, con imágenes sensuales; después, cambiaré el montaje y exhibiré otras más abstractas que representan lugares y, por último, mostraré otras que ya no estarán relacionadas con la técnica, pero es como un palimpsesto de imágenes", explicó. Finalmente, subrayó que la exhibición sólo será de pintura, trabajos de acrílicos sobre tela y acuarela sobre papel y consideró que “esta feria es muy importante como artistas, ya que da la oportunidad de participar directamente y no hay intermediarios, uno puede vender su obra y dialogar de una manera más estrecha con el público”.