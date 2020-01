Con tecnologías innovadoras desarrollan fármacos contra leishmaniosis

Con el fin de crear tratamientos para combatir la leishmaniosis sin provocar daños colaterales a los pacientes, el joven panameño Carlos Restrepo secuenció el genoma de una variante local de leishmania.

Gracias a este procedimiento, el biotecnólogo identificó posibles dianas para el desarrollo de fármacos y posteriormente, con el apoyo de las tecnologías bioinformáticas y de inteligencia artificial, seleccionó a las proteínas con mayor potencial para activar el sistema inmune y así curar la enfermedad parasitaria.

“Unimos la biología molecular y la bioinformática para optimizar el proceso de descubrimiento de fármacos y vacunas", comentó Restrepo. Apuntó que se trata de un enfoque que ahorra tiempo y dinero frente a otras técnicas tradicionales de investigación.

La leishmaniosis es una enfermedad grave provocada por el parásito leishmania que se transmite por la picadura de un mosquito y que anualmente causa hasta 65 mil muertes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los actuales tratamientos son incapaces de eliminar el parásito del organismo y además generan efectos secundarios en los pacientes.

El investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá decidió enfocar sus esfuerzos a la cura de la leishmaniosis, ya que al afectar prioritariamente a la población rural, pobre, campesina e indígena "es una enfermedad olvidada”.

“Hay muchos casos que no quedan registrados y no hay interés de las grandes farmacéuticas en invertir en desarrollar estos fármacos y vacunas porque no van a ver retorno considerable", abundó.

Restrepo explicó que en el siguiente paso de su investigación probará en laboratorio alrededor de 40 fracciones de proteína con potencial inmune, mismas que fueron seleccionadas entre millones de candidatas, para identificar si alguna es apta para el desarrollo de la vacuna.

Al tratarse de un “proyecto con un fin social importante", el joven panameño fue seleccionado por la revista MIT Technology Review como uno de los 35 innovadores menores de 35 años de edad más destacados de Latinoamérica en 2019.

