Artes Visuales desde perspectivas científicas

*Propuesta de creadora mexicana materializa su obra en cerámica, pintura y video

Por Cristóbal Torres

México, 29 de enero (Notimex).— Tania Ximena es una artista visual cuya obra nace a partir del paisaje, acompañándose de otras disciplinas como la vulcanología y la glaciología, “trato de encontrar ciertos elementos que yo considero poéticos y en esos acercamientos expandirme”, menciona en entrevista con Notimex. Una de las cosas que más le llama la atención son los estratos que encuentra en los lugares que visita: “en general, cuando me acerco a un paisaje o a cualquier lugar específico, veo cómo va apareciendo una estratografía que a veces es cultural, histórica y también geográfica”. Más que obras, Ximena define su trabajo como una combinación de proyecto e investigación, por ejemplo, “hice en colaboración con otro artista (Yollótl Alvarado), una investigación en torno al volcán Chichonal en Chiapas, a partir de su erupción de 1982”. Aunado a ese proyecto, más cercano a la vulcanología, Tania menciona otros relacionados con la glaciología y la antropología: “tengo otra investigación ya muy larga en el Pico de Orizaba sobre la desglaciación y lo que sucede en toda la zona alrededor de ese fenómeno”. Su trabajo le ha permitido ver que el caudal derretido llega a Boca del Río y antes cruza gran parte del estado de Veracruz, “yo hago ese estrato geográfico en tres partes diferentes, pero no sólo geográficamente, también culturalmente, pues lo que sucede en el segundo estrato es una zona afromestiza, una zona muy violenta”. Por eso una parte vital de su trabajo es abordar el paisaje desde su recorrido, “estar ahí en las prácticas de campo y acompañar a los científicos; poner el cuerpo en el espacio y no nada más desde lo teórico”.

Trabajar al lado de científicos

Ese ha sido su método de trabajo desde hace casi diez años, el cual la ha llevado a practicar otras disciplinas como el montañismo, para siempre estar a la altura de las circunstancias. Toda esta labor la ha podido condensar en cerámica, pintura e, incluso, video y audio en obras como "Exhumación" (2017-2018), "Antes del Presente" (2018) y "Cerro del Encanto" (2016), presentándose en lugares como Casa del Lago, Museo de la Ciudad en Durango, Instituto Cultural de México en Miami y el Museo MARCO de Monterrey, por mencionar algunos. Gracias a su forma de trabajar, muchos investigadores la invitan a sus viajes. “Justo cuando estaba filmando en el Pico de Orizaba, llegué, dejé las cosas y al día siguiente me fui con arqueólogos al Iztaccíhuatl; iban a tratar de datar una zona ritual que está a cuatro mil quinientos metros de ahí”. Fue en ese viaje donde comenzó a acercarse a la investigación a través de los estratos: “íbamos viendo en el camino estratos de gran parte del Valle de México; si lo investigas desde el lado de la arqueología, resulta que no sólo son estratos de erupciones del volcán, sino también habla de lo que se quedó allá abajo”. Aunque Ximena ha realizado varios trabajos con técnica mixta, “hago más instalación e incluyo video”. Actualmente, una escultura de diferentes estratos se encuentra en la exposición colectiva "Ad Hoc o cómo vivir juntos", en Seminario 12. Más que una inquietud arqueológica, para ella es una cuestión de territorio porque no es nada más la visión de la glaciología, la vulcanología y la antropología, sino “la relación de todas estas ciencias entre sí; ahí me permito desde las artes visuales ser más libre y cuestionar cosas, volverlas más poéticas y que no sean simplemente un artículo científico”.