Desalojan la FES Aragón por amenaza de presunta bomba

Esta tarde la Facultad de Estudios Superiores Aragón desalojó de sus instalaciones a alumnos, personal docente y administrativo por una presunta amenaza de bomba.

Alrededor de las 17:00 horas a través de redes sociales la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México informó en sus redes sociales que por motivos de seguridad debían desalojar el plantel.

"ATENCIÓN, la Facultad debe ser evacuada a la brevedad, no corro, no grito, no empujo. Por cuestiones de seguridad de todas las personas nos debemos retirar, se les mantendrá informados por este medio

Por motivos de seguridad pedimos a estudiantes y docentes que desalojen las instalaciones de la Facultad. En breve reportaremos más información de momento esta indicada la salida inmediata", publicó la institución.

El colectivo Violetas FES Aragón denunció a través de Twitter que en el transcurso de este día, un hombre identificado como René Téllez Valverde llegó al cubículo que ocupa la organización feminista ubicado en el edificio de la carrera de Sociología, e intentó regalarles una planta.

"Nosotras la rechazamos, sin embargo, este pseudoestudiante se quedó afuera del cubículo por mucho tiempo hasta que se fue, aproximadamente a las 15:30 horas, dejando la planta afuera", indicó el colectivo.

Señalaron que el individuo había subido anteriormente a su perfil de Facebook fotos y videos con amenazas de explotar una bomba.