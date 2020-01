Empresarios de Jalisco advierten caos por regulación de bolsas plásticas

Discrepancias de reglamentos en municipios de Jalisco respecto de la regulación de plásticos de un sólo uso, causa desconcierto e incertidumbre entre productores, advirtió Javier Romo, vicepresidente de la Cámara Regional de la Industria de la Transformación (Careintra).

En sesiones de cabildo los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara aprobaron los reglamentos para cumplir la normatividad. En el Ayuntamiento zapopano prohibieron las bolsas de acarreo, popotes y artículos de unicel, mientras el reglamento tapatío, se apega a la norma estatal.

El gobierno de Guadalajara sancionará a quienes no demuestren que las bolsas y popotes usados en centros comerciales tienen el 20 por ciento de materiales compostables.

“La Norma Ambiental estatal no prohíbe la fabricación ni venta de bolsas, cada Ayuntamiento debe tener un reglamento que no debe estar hecho a capricho, sino de acuerdo con la norma estatal, si no, cada municipio sacará su reglamento y será un caos”, señaló el representante de Careintra.

En Jalisco se encuentran registradas 70 empresas y la industria del plástico representa 70 mil empleos, que al entrar la aplicación de la Norma ambiental de Jalisco, se encontrarían en peligro 10 mil plazas de trabajo. Los industriales señalan que 60 por ciento de las bolsas, se producen en el municipio de Arandas,

Sobre la forma en que almacenes y tiendas de conveniencia han limitado el uso de bolsas plásticas o han optado por la eliminación total, Romo lo atribuyó a las discrepancias de reglamentos municipales.

“Eso es porque cada entidad, ante el macrodesorden que se hace cuando las cosas no son oficiales, cada quién toma sus opciones. Hay lugares donde no dan bolsas de acarreo sino de papel o de polipropileno, que deben usarse por lo menos 23 veces para disminuir el impacto ambiental que tienen y además son fabricadas en China”, lamentó.

Recordó que la iniciativa aprobada en el Congreso de Jalisco en 2018 y que entró en vigor en octubre de 2019, regula sólo bolsas de acarreo y popotes pero no prohíbe la fabricación ni la venta de las bolsas.

“Zapopan prohíbe unicel, popotes, bolsas y artículos como cubiertos. Tenemos una cascada de iniciativas y no sabemos qué pasa en el gobierno, no hay una directriz, para nosotros es la Semadet y la Norma ambiental, lo que hacen los ayuntamientos se contrapone a la iniciativa publicada en 2019”, subrayó Romo.

Agregó que el plazo de un año para que los productores adapten su producción e incorporen materiales compostables, es insuficiente, además de no ser solución al problema de la contaminación.

“Mientras haya manejo equivocado de los residuos, sin separar, vamos a tener el mismo problema, pero con plásticos biodegradables, su estructura molecular es diferente y lo que permite es que se reduzcan en un lapso de cero a tres años, no son solubles. Las respuestas de las autoridades deben ser integrales”, concluyó.