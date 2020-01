Estados deben avanzar en busca de desaparecidos, afirma ONU

En estados se encuentra el mayor rezago en desaparición de personas, consideró Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Peña Palacios indicó que particularmente el rezago se encuentra en el tema de búsqueda y armonización de las legislaciones locales con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Peña Palacios reconoció los avances del gobierno federal en el tema de desapariciones y destacó los esfuerzos en mantener las cifras actualizadas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y el reconocimiento público del problema, pero subrayó que hacen falta fiscalías especializadas en el país.

El funcionario de la ONU participa en el “Foro de reflexión y propuestas sobre las desapariciones de personas en Jalisco”, que vivió su segunda jornada en la universidad Iteso de Guadalajara.

“Compilar el registro es fundamental. No se puede diseñar política pública si no tenemos una imagen completa de la realidad. Faltan muchos retos, en particular en los estados, sobre la búsqueda de personas y la armonización legislativa”, señaló el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Durante su participación en el foro Peña Palacios detalló los avances en el seguimiento y sanción del tema en convenciones internacionales, ante estudiantes, académicos y representantes de organismos de familiares de personas desaparecidas.

“Desde la Oficina los vamos a alentar la plena implementación, a la mayor brevedad, de la Ley General, del Sistema Nacional de Búsqueda y de todos los componentes que nos llevan a superar este gran problema de las desapariciones en México”, expresó el funcionario.

Sobre el motivo por el cual se han incrementado las cifras de personas desaparecidas en los últimos años, Jesús Peña Palacios, destacó que la falta de impartición de justicia, es un motivo por el cual no se ha detenido el fenómeno.

El tema de la impunidad es el factor clave para la repetición de las conductas. Si uno compara las cifras oficialmente registradas con el número de formulación de acusaciones en las Fiscalías, la brecha es abismal, puntualizó.

Agregó que la mejor garantía de la no repetición de algo es que luchemos contra la impunidad en las que se encuentran la inmensa mayoría de las desapariciones”, afirmó.

Peña Palacios sostuvo que es indispensable el fortalecimiento de las Fiscalías para que se lleven a cabo investigaciones adecuadas y se esclarezcan los casos como una medida de prevención.

“Hay que poner a funcionar una maquinaria en la impartición de justicia que empiece a dar los resultados para que los casos se esclarezcan y se persiga a los responsables”, concluyó representante adjunto de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El “Foro de reflexión y propuestas sobre las desapariciones de personas en Jalisco” continuará en el Iteso de Guadalajara hasta el viernes 31 de enero con el objetivo de visibilizar el problema.

También se tienen como objetivo dar voz a los familiares de desaparecidos en el estado, que ha registrado 2 mil 100 casos y se coloca como el de mayor incidencia en el país.