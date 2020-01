Imagen y psicología en arte experimental de Estrela

*El creador portugués expondrá el próximo mes en la Ciudad de México

México, 28 de enero (Notimex).— El Museo Tamayo presentará la exposición “All and Everything”, del artista portugués Alexandre Estrela (Lisboa, 1971), del 7 de febrero al 31 de mayo, con cine y video como soportes principales para explorar los límites físicos y conceptuales de la imagen. Estrela juega con los aspectos espaciales y temporales de las imágenes para incitar diferentes reacciones psicológicas en los espectadores. En 2006, presentó “Stargate” entre una serie de obras que desencadenaban narrativas de ciencia ficción basadas en nociones de la gravedad, el movimiento perpetuo y los viajes en el tiempo. Dicha pieza de video muestra un disco de metal, que pudiera ser una nave espacial flotante o puerta del tiempo, avanzando lentamente hasta que la pantalla se va a negro. Este objeto extraño que, de hecho, es la tapa del lente de una cámara (en ese entonces una de las cámaras de video más sofisticadas para un amateur), ahora, 14 años después, se ve como un trozo de metal flotante, un artefacto de tecnología obsoleta de un antiguo mundo mecánico. “El portal de ‘Stargate’ se abre a una travesía solar en el Museo Tamayo. ‘All and Everything’ es un viaje que comienza con la luz solar que traspasa el cinturón de radiación de Van Allen, continúa a través de un núcleo de materia metálica y las leyes cósmicas ocultas en el modernismo regional y termina con las imágenes perennes y consumidoras de energía de los salvapantallas”, indica el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en un comunicado. Esta constelación de piezas pertenece al reino de lo que el filósofo Quentin Meillassoux llamó extro-ciencia ficción (XSF), un mundo donde ni las leyes de la ciencia ni la ciencia ficción son aplicables, dejando a la intuición lo que era la tarea del lenguaje y la razón. Actualmente Estrela reside en Lisboa, donde es profesor de Audiovisuales en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Lisboa. Desde 1990 ha desarrollado su producción artística en el campo del arte experimental. Su trabajo inicial, basado en las estrategias conceptuales del video como medio, proporcionó la creación de su propio lenguaje visual. Obtuvo su Maestría en Bellas Artes en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y el curso de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. En Nueva York hizo una residencia en el International Studio and Curatorial Projects (2002-2003).