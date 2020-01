“La jaula de las locas” celebra mil funciones, un regalo de la vida

Por Luis A. Echeverría Sánchez

México, 28 Ene (Notimex).– Con un elenco encabezado por los actores Mario Iván Martinez y Eugenio Montessoro, “La jaula de las locas” celebró sus mil representaciones con la cantante Lucero como madrina de develación, una noche de agradecimiento a la vida, pues pocas obras llegan a temporadas tan extensas.

Tras haber levantando el telón por vez primera en noviembre de 2015, La jaula de las locas llegó a mil funciones luego de varias temporadas, en las que ha disfrutado de un elenco por el que desfilaron figuras como Roberto Blandón, Rogelio Suárez, José Antonio López Tercero, Aida Pierce, Tomás Goros, entre otros, quienes además ejecutaron el montaje en el Teatro Manolo Fábregas, en algún momento.

Luego de terminar la función de celebración, y tras recibir el aplauso y ovación del público, subió al escenario del Teatro Hidalgo, Juan Torres productor de la obra, quien acompañado del elenco se colocó al centro y expresó: “Llegar a mil funciones es una bendición, un regalo de la vida, de los dioses, es una maravilla estar aquí”.

“¡Qué honor y qué agradecida estoy! Soy tu fan, muy cañón, (a Mario Iván Martinez) me he impresionado con este montaje Juan, no tenía idea de qué trataba la obra, nunca la había visto” explicó Lucero, quien destacó el nivel del espectáculo y expresó que ojalá el montaje pueda durar miles de funciones más.

Hace unas semanas, en entrevista con Notimex, el propio Juan Torres, productor del montaje, expresó: “Estoy contento de lo que hemos logrado, llegar a mil representaciones representa muchísimas cosas, tanto para los actores como para los que formamos parte de la obra. Hemos sido bendecidos desde que empezamos, tuvimos una gira y cambiamos de teatro”.

Pasadas las mil representaciones, La jaula de las locas bajará el telón para inicios de mayo de este año, pues Juan Torres define este como el mejor momento para culminar la temporada, ya que la respuesta del público es positiva.