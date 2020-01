Credencial de INE debe ser reconocida como cédula de identidad: Baños

El consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, resaltó que están dadas las condiciones para que la credencial para votar que hoy sirve como instrumento de identificación sea reconocida formalmente como la cédula de identidad, por lo que no hay necesidad de hacer nuevas inversiones de recursos públicos.

En este sentido, destacó que está montada y funcionando la infraestructura y la metodología registral del Instituto Nacional Electoral (INE), donde existe la experiencia y la disposición para encontrar soluciones conjuntas, las que mejor convengan a los intereses superiores del país.

"Dada la experiencia y estructura con la que cuenta el INE, éste puede hacerse cargo también de la expedición de la cédula de identificación de los menores de edad porque cuenta con los elementos técnicos, humanos y normativos para su implementación.

"Creo que sigue vigente el argumento que públicamente he defendido desde el 2009: no es necesario que se integren y coexistan dos bases de datos distintas, y menos aún, dos plásticos diferentes", anotó en su cuenta de Twitter @MarcoBanos.

"Está montada y funcionando la infraestructura y la metodología registral del @INEMexico, hay la experiencia y la disposición para encontrar soluciones conjuntas, las que mejor convengan a los intereses superiores del país", agregó.

Ello, luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el proyecto con que cuenta la dependencia (a través del Registro Nacional de Población) para avanzar en la cédula de identidad.

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que la cédula de identidad no es prioritaria en este momento. "Y como están muy sensibles los del Instituto Electoral no hay que testearlos, además no es un asunto prioritario, la política es tiempo".