Adrián Pastrana y su cine provocador

Por Julián Crenier

México, 25 de enero (Notimex).— El músico y cineasta mexicano Adrián Pastrana ha causado revuelo después de anunciar un cortometraje en el que buscará retratar el tema del avión presidencial, ya que, asegura, le “gusta que el arte provoque”. Sin embargo, su faceta como director comienza desde la infancia: “Yo empecé cuando mis papás irresponsablemente me llevaban a ver películas de otra clasificación. Desde pequeño empecé a hacer cortometrajes con una cámara que me regaló mi padre y ya luego hice dos carreras de cine. Una acá en México y otra en Estados Unidos”, relata en entrevista con Notimex. Durante muchos años estudió psicología y filosofía al mismo tiempo que una especialización en guion, por lo que a sus 44 años ya ha publicado varios trabajos. Sus primeros cortos los realizó a los 12 años de edad, pero él considera que apenas está llegando a su madurez como cineasta. “Hice un corto llamado Está fácil, que ganó un concurso de la estación Radioactivo. Quedó en segundo lugar de entre 900 cortos que había. Ese lo hice con dos mil quinientos pesos y un equipo de trabajo pequeño. Ese siempre ha sido el sello de la casa: el cine punk. Hacer el trabajo con lo que tienes a la mano. Pastrana también se ha desempeñado como script doctor, trabajo que consiste en leer un guion ya hecho para terminar de revisarlo, pulirlo, estructurarlo, editarlo, y darle los toques finales: "Una vez que empecé a profundizar en guion, me encontré con el que considero el problema del cine nacional. Tiene muchos, claro, a nuestro Estado no le importa el cine nacional y por eso está totalmente rebasado por Hollywood. No hay ninguna política que lo defienda. Pero más allá de ese problema externo, veía uno interno: los guiones estaban fallidos. Entonces comencé a tomar cursos en línea de personajes como David Mamet y Aaron Sorkin. Estudié a Scorsese, David Lynch, entre otros. Todo el tiempo he estado muy activo aprendiendo sobre guion y estructuras. Cuando aprendes de esto tienes herramientas que pones al servicio de otros que pueden tener problemas con su guion. A la gente que tiene una idea, pero no sabe cómo hacerla bien". Después de incidir en distintos ámbitos del guion, Adrián Pastrana reconoce cuál es el aspecto que más ha necesitado de su atención a lo largo de estos años de estudio: el diálogo. "Esa frontera del diálogo es algo que todavía estoy puliendo. Es algo sumamente complejo. No es solamente aprender la técnica, sino encontrar tu propia voz. El cómo van a ser tus películas, tu toque personal".

El avión presidencial

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó en una conferencia de prensa que se rifará el avión presidencial a través de la lotería nacional. El anuncio causó furor por parte de los medios y del pueblo mexicano en general, motivo que inspiró a Pastrana para comenzar a escribir su siguiente proyecto: "El cortometraje del avión presidencial será una comedia un tanto oscura. A mí el cine que me gusta es ese, me gusta que el arte provoque. Lo que me gustó de Parasite es que tiene una propuesta más arriesgada. Hasta me pareció extraño que esté en cines comerciales y se mantenga. Yo creo que la gente ya se hartó de las tonterías y lo vacío, desde la forma hasta el fondo. Por esa misma línea me interesó el tema del avión presidencial, en el sentido de que es un fenómeno más complejo. Por ahí me pareció más importante desarrollarlo. Fue muy natural pensarlo. Después de varios días de ver memes al respecto, me desperté el sábado y vomité el primer tratamiento de la historia, el borrador". Pastrana es un cineasta rápido, veloz. No pasó más de un día para que tuviera la estructura de su futura cinta y ya se encuentra, al día de hoy, trabajando con su equipo: “Luego les pasé lo que tenía a mi equipo de guionistas y para las seis de la tarde del sábado pudimos generar la idea escrita. Esta vez vamos a hacer una producción más grande, vamos a cuidar el nivel de manufactura. Por eso es que me asocié con la productora Escuadrón Cinema. El corto no se va a basar ni en AMLO ni en la 4T, se basará más bien en una persona que gana el avión en la rifa y las implicaciones que eso conlleva. Va a disparar hacia varios lados sociales, como la desproporción y, al final, en qué es el bienestar. Los expresidentes deben de tener un grado muy alto de vacío. Eso es lo que me interesa..."