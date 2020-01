22 años después, aún exige justicia para su hermano asesinado

Arturo Malvido camina incansable, personificado en árbol, lleva un mensaje contra la contaminación del planeta, pero también continúa exigiendo justicia para su hermano asesinado hace 22 años.

“Vengo a ser solidario con las miles de víctimas secuestradas y asesinadas y desaparecidas, porque yo también soy víctima de la violencia, un hermano mío, Rafael cuando tenía 32 años, fue asesinado, hace 22 años y sigue impune. El tipo que mató a mi hermano mató incluso hasta a un juez”, denuncia.

Rafael Malvido tenía dos hijos, quienes junto con su mamá ahora radican en Estados Unidos debido a la violencia.

“(Su asesino era) un joven en ese entonces, él sí vive, y hace poco dijeron que estaba detenido en el reclusorio y después que se había fugado y entonces yo voy a solicitar que el licenciado (Alejandro) Encinas (subsecretario de Gobernación), vaya al reclusorio y vea qué es la realidad”, expuso.

Malvido dice que la lucha por lograr que su hermano reciba la justicia y su asesino sea aprehendido continuará hasta que se le tenga entre las rejas.

“Por años estuvimos buscando y buscando. Hace unos años hice una peregrinación del Ángel a la Suprema Corte de Justicia, en un Viernes Santo y caracterizado como Jesucristo -sin agraviar a los religiosos- pero dije, `la justicia es un Viacrucis en México, es un calvario´. Y peor porque ahora es una tristeza, México está sitiado, cooptado por la violencia, por el narco, por tantos males, la verdad”, comentó.

Pidió que los responsables de los crímenes sean encarcelados, que reciban el castigo que amerita su acción.

“La impunidad y la injusticia sucede en todos los países del mundo, la gente reclamamos eso, que el estado castigue a quienes segan y mutilan la vida de las personas. Yo soy espiritual y pienso que si Dios me dio la vida, me la va a recoger cuando él lo decida, pero no que llegue un cretino y te quite la vida”.

Contra el daño ambiental

Por 40 años Arturo Malvido ha promovido la cuestión ambiental en México. Durante la caminata de la Marcha por la Paz, la Verdad y la Justicia porta una manta que dice “El corazón de México pide un alto al ecocidio”.

“Es una tristeza ver el mercantilismo, la cosificación que se ha hecho del planeta, esta es nuestra única casa, no tenemos plan B. En protesta por el ecocidio, por mi amor a los árboles porque nos dan aire, nos dan frutos, la gente no entiende eso. La gente cree que ahora nos hemos vuelto hijos de la tecnología, más tecnología y menos humanismo en el ser humano, eso es muy triste”, dijo.

Alertó por el hacinamiento que se vive en la Ciudad de México y la ausencia de programas que permitan repartir de manera más equitativa la población.

“Donde vivía una familia tiraban y metían a 50 familias, entonces no hay agua, no hay nada, es el hacinamiento humano, las condiciones son deplorables para todos, o sea hay mucho México y debe de haber una distribución más equitativa”, finalizó.