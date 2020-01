“Amor la dulce muerte” llega a Bellas Artes

* Jesús Echevarría prepara una suite para cuarteto

Por Evangelina del Toro

México, 24 de enero (Notimex).— Ensamble Son: E presentó esta noche su nuevo disco intitulado Amor la dulce muerte, con títulos del compositor mexicano Jesús Echevarría. El evento tuvo lugar en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En entrevista posterior a su presentación, el autor comentó que este álbum contiene dos obras: “Amor la dulce muerte se divide en tres partes y tiene un narrador, y una más, que es un ciclo de 10 canciones llamadas Canciones cotidianas, de humor y extraordinarias...". Explicó que la primera de dichas obras la compuso por comisión hace 10 años, aunque se tocaba con el ensamble “y ya era hora de grabarla”, en tanto que la segunda fue para completar el disco, con canciones de la década de los años setenta, así como una de su hermana Marissa que la creó en 1986 y otras que él realizó en 1978. Mencionó que debido a la “crisis de los discos”, se tardaron en grabar los temas, después de su álbum Canasta de frutas mexicanas, Misa mexicana, Cantos Huastecos, y otros más. "El disco entró en crisis y empezaron a cerrar las tiendas, a no venderse... hasta que dije: 'yo lo voy a producir'. Se puede seguir grabando para las plataformas en internet, pero a mí me gusta el disco físico, con las notas y semblanza de los músicos, que la gente tenga contexto de lo que está oyendo y no solo esta cosa inmediatista". Jesús Echevarría, mencionó que también podrían realizar un concierto en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en San Luis Potosí y Guanajuato; también adelantó que ya se encuentra trabajando en una suite para cuarteto, disco que estaría listo a más tardar a finales de este año.