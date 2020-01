Ignacio Casas recibe la Medalla José López Portillo y Rojas

*Se instituye la presea en honor al político e intelectual y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua.

Por Luis Galindo

México, 23 de enero (Notimex).— El escritor Ignacio Casas, Premio de Novela Histórica por su libro La esclava de Juana Inés, recibió hoy la Medalla José López Portillo y Rojas que otorga la Universidad del Claustro de Sor Juana. En la ceremonia, celebrada en el Auditorio Divino Narciso de la universidad, el autor expresó lo importante que es la Medalla para él y el honor que le representa recibirla. "Porque López Portillo y Rojas (1850-1923) fue un político y escritor notable. Sus obras son estudiadas en el extranjero, como La Parcela (1898), que es una delicia las descripciones que hace, los conflictos, los personajes y las atmosferas". “Me honra y me compromete, porque creo y afirmó que debemos de leerlo más. Es uno de nuestros grandes escritores y me siento muy agradecido por esta medalla que me ha concedido el Claustro de Sor Juana. La presea se la dedico a mi abuelo y a mí tío abuelo”. Por su parte, Rafael Tovar y López-Portillo —vicerrector de Enlace Institucional— confesó que le significa mucho que se haya instituido la Medalla José López Portillo y Rojas, sobre todo por el hecho de entregar una medalla con el nombre de su tatarabuelo. “Es un premio que hicimos la familia en conjunto con la universidad para conmemorar y honrar la memoria de López Portillo y Rojas, quien independientemente de una carrera política notable fue un muy fructífero intelectual”. En la ceremonia, la rectora Carmen López-Portillo relató que hace más de un año, hablando con la gente de la editorial Random House, “propusimos un concurso de novela entre las dos instituciones, y después de varias reuniones y pláticas, pensamos que valía la pena fomentar y apoyar la novela histórica. Participaron varios escritores y curiosamente la obra ganadora fue La esclava de Juana Inés. Disfrute mucho la obra y felicito a Ignacio Casas por su trabajo literario y por la Medalla”.