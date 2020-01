“La certeza del amanecer”, un viaje de Rusia a México

El exilio y la relación de hermanas son los hilos conductores de la puesta en escena La certeza del amanecer, de Luis Eduardo Yee, bajo la dirección de Alejandra Aguilar, que se presentará en el Teatro La Capilla, a partir del 4 de febrero. La directora escénica comentó en entrevista con Notimex que la trama de esta historia se desarrolla a partir de la revolución rusa y las circunstancias por las que dos hermanas son exiliadas y acaban en México impartiendo clases de piano a familias ricas, cuando en su país eran aristócratas. El viaje que emprenden a este país muestra las malas prácticas que les enseñaron para relacionarse con ellas mismas y con los hombres, la competencia, el valor que le dan a su cuerpo y la belleza. “Esto, inevitablemente, lleva a Nina y Elizabeta a entrar en conflicto y a cuestionarse la pertinencia de estar juntas, por lo que se desata una rivalidad y deciden separarse; cada una empieza a crearse un camino, en el que reflexionan qué pasó y la importancia de la otra persona en su vida", explicó la maestra Aguilar. La fundadora de la compañía Matryoskha Red Creativa abundó que otro tema que se aborda es el exilio, son dos mujeres vulnerables en un lugar que no conocen, emprendiendo ese viaje que no tiene sentido para ellas. “En algún momento, en sus diálogos revelan sus sentimientos: nosotras vivíamos en una casa con cinco habitaciones, y acabar como accesorios caros de personas baratas”, relató. La puesta en escena busca que el público, tanto femenino como masculino, piense sobre sus relaciones con las mujeres que le rodean, cuál es el valor y “cómo nos tratamos entre mujeres y cómo ellos entran a esas dinámicas”. Reiteró que debe de existir respeto hacia las mujeres y entre ellas mismas, “justo en el contexto en que estamos llenos de violencia de género, el que no suceda nada y que como sociedad hayamos dejado que esta violencia creciera de esa forma, no solamente ha sido una cosa que ha pasado por la violencia que ejercen los hombres, sino también porque las mujeres hemos ignorado el sufrimiento de otras”.

El teatro está en un buen momento

Dijo, además, que el "estado de salud" del teatro está en un momento muy emocionante, en el sentido de que “creo que estamos creciendo y a partir de ciertas políticas culturales, el gremio se está profesionalizando y eso propicia que hagamos mejor teatro, que lleguemos a más público y que esa cercanía, esos vínculos con el teatro empiecen a generar historias y propuestas escénicas interesantes”. La directora dramática manifestó que son necesarios más apoyos, pero también mejores condiciones de trabajo, aunque durante varios años han tenido respaldo, "somos de los países que tendemos más a la creación, aunque eso no necesariamente se ha traducido en mejorar la calidad”. Apuntó que la apuesta sería “considerarnos trabajadores del teatro, de las artes y tener una serie de estatutos y lineamientos y de formas que aseguren que hacer teatro significa trabajar dignamente". La puesta en escena La certeza del amanecer, que estará en temporada en el Teatro La Capilla, del 4 de febrero al 7 de abril, cuenta con las actuaciones de Ariana Candela Michel, Paulina Álvarez Muñoz y Yulleni Vertti.