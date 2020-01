Habrá amparos colectivos contra impuestos en BC

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). en Baja California, anunció que las empresas afiliadas al organismo, presentarán amparos en contra del alza en impuestos en la entidad, tal y como lo acordaron los centros empresariales en los cinco municipios del estado.

El presidente de Coparmex en Baja California, Armando León Ptacnik, encabezó una conferencia de prensa, donde reiteró que el gobierno del estado, debe presentar un plan a corto y mediano plazo, para reducir el gasto de operación del gobierno, y así contar con más recursos.

Refirió que están invitando a las empresas a ejercer su derecho a defenderse por la vía legal, y cada Centro Empresarial en el estado, pondrá a disposición de sus agremiados, las herramientas necesarias para que tengan certeza jurídica durante el proceso.

Señaló que durante la campaña, el hoy gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró que iba encabezar un gobierno austero y transparente, que apoyaría las actividades empresariales y la creación de empleos, además de castigar la corrupción, sin embargo hasta el momento no han visto acciones en ninguno de estos temas.

Sobre las declaraciones del gobernador, en las que dijo que los empresarios “chillaban más que un puerco”, el presidente de Coparmex en el estado, dijo que ese comportamiento del mandatario estatal solo demuestra falta de oficio político.

“Nosotros sabemos que no somos puercos, y sabemos que sí pagamos impuestos, ustedes en todos los medios, no van a encontrar un solo descalificativo ofensivo ni de tipo personal, no es la política de Coparmex”, expresó.

Añadió que las empresas afiliadas a Coparmex en el estado son cerca de mil, las cuales generan alrededor de 70 mil empleos, y de acuerdo con sus datos, el 70 por ciento de los ingresos del gobierno local, se obtienen del pago del Impuesto sobre Nómina, el cual se ha triplicado en los últimos 6 años.