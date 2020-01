Esperando el fin del mundo

*Tus pasos en la escalera, la más reciente novela de Antonio Muñoz Molina fue editada el año pasado bajo el sello Seix Barral

Por Mario Bravo Soria

México, 21 de enero (Notimex).— El escritor español Antonio Muñoz Molina mientras corría alrededor del Río Tajo, en Lisboa, tuvo una idea que lo asaltó en aquel momento, se trataba del comienzo de una historia, la cual él supo después que sería precisamente el inicio de su más reciente novela intitulada Tus pasos en la escalera (2019). Aquella revelación que el también periodista experimentó en territorio portugués se materializó en una frase: "Me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo", oración con la cual comienza la más reciente obra del ganador del Premio Príncipe de Asturias en Letras 2013, y que desencadena toda una trama que se adscribe al suspense psicológico. En esta historia se dan cita ciertos cuestionamientos en los cuales podría estar inmerso cualquier ser humano: ¿cómo protegernos ante la brutalidad de los cambios provenientes del mundo exterior? ¿Existe alguna manera de preservar nuestro mundo más íntimo, cercano y cotidiano? ¿Es posible trazar un plan maestro para que no se desmorone aquella realidad que hemos edificado con tanto esfuerzo? Estas preguntas se las plantea el protagonista central de Tus pasos en la escalera, que tras viajar de Nueva York a Lisboa junto con su esposa, ha decidido construir un refugio tanto físico, pero sobre todo emocional, psíquico y subjetivo para que nada del caótico mundo pueda penetrar en las vidas de la pareja, quienes aún guardan en sus memorias los sucesos ocurridos en su antigua ciudad durante el año 2001. Los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York son un recuerdo que ha marcado la vida futura del hombre que ha decidido marcharse a Lisboa para sentirse seguro. Este suceso, el propio autor de la novela lo vivió en carne propia, pues se hallaba en dicha ciudad durante los trágicos acontecimientos, inclusive fungió como el periodista que cubrió tales eventos para el periódico en el cual él ha escrito desde hace varias décadas: el diario El País. ¿Qué pasa cuando todo lo que hemos planeado se derrumba? ¿Cómo continuar la vida cotidiana, si ante la (ilusoria) seguridad que hemos fabricado, de repente un peligro acecha con desbaratarnos el castillo de arena que construimos para protegernos del mundo (y de nosotros mismos, pues también somos parte de ese mundo)? Estas preguntas son el eje central de la novela Tus pasos en la escalera, en donde Antonio Muñoz Molina demustra la madurez y talento propios del escritor consolidado que es desde hace un par de décadas.