Pianista Manuel Casas Camarillo traerá sus conocimientos a México

*Entre sus metas está que la gente conozca la música de los compositores mexicanos

Por Evangelina del Toro

México, 21 de enero (Notimex).— Con 24 años de edad, el músico oaxaqueño Manuel Antonio Casas Camarillo estudia la maestría en la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, en donde estará dos años; tras este periodo, regresará a México para compartir sus conocimientos y tocar con las Orquestas Sinfónica de Xalapa, Nacional o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Amo a mi país y mi plan es volver; vine aquí para formarme, pero quiero regresar y devolver todo lo que he aprendido. En este camino no llegué solo, sino con el apoyo de mis padres y maestros, hay mucha gente que me ha apoyado y siempre pienso en cómo retribuir desde lo que yo hago", resaltó. Señaló que su intención es que así como la gente escucha a las bandas, se acostumbre a escuchar música de cuerda, de aliento, de piano, “eso es algo que me he puesto como meta, en estos tiempos tan difíciles en los que nos hemos deshumanizado, cuando escuchamos noticias terribles, las oímos tanto que dejan de ser sensibles para nosotros y las pasamos de largo”. En entrevista con Notimex, dijo que en sus planes no solo está su región, sino todo el país, “en el mayor número de lugares posibles, pero en México. He ido a otros países y tal vez a otros les guste, pero a mí me encanta, no me veo en otro lado y podemos hacer mucho aún”. Casas Camarillo consideró que es necesario realizar una mayor difusión de la música clásica, ya que sólo se interpreta a compositores extranjeros, dejando de lado a mexicanos. "Hay varios chicos que están haciendo cosas al respecto y a mí también me gustaría hacer algo; por ejemplo, mayor difusión de nuestros compositores, por lo que para mis próximos recitales, en Indiana, tengo contemplado incluir a autores mexicanos, como Manuel M. Ponce (1882-1948); en Huajuapan hay música de José López Alavez (1889-1974), quien es el autor de la canción mixteca, así como la de Horacio Fernández, y estoy viendo la forma de difundir su música", sostuvo. Expuso que, recientemente, el pianista Rodrigo Acevedo Traba comenzó a difundir los acordes de José Pomar, “variedad hay, realmente es increíble que nosotros como mexicanos no tocamos esa música, y esta es una excelente oportunidad de tocar, para que mis compañeros la escuchen y, tal vez, así como tocamos a Chopin, también lo hagamos con la música de México”.

Una de sus metas es formarse como concertista

El músico oaxaqueño comenzó a estudiar a los 10 años, aunque antes, en la Casa de Cultura de Huajuapan, tomó clases de pintura, escultura, danza, deportes y, por último, piano, con el que quedó "encantado y fascinado al primer contacto" y no siempre sucede así. Tras un largo camino de estudios, preparación y de dar cursos, empezó a trabajar en la Universidad Católica Lumen Gentium de la Arquidiócesis Primada de México, en donde ganó el segundo lugar de la Competencia Internacional de Música Golden Classical Music Award en la categoría de piano; posteriormente ingresó a la Jacobs School of Music. "Estar en esta escuela me permite tener oportunidades que, de otra manera, no tendría y que no tuve en México. Estaré dos años aquí y mi plan a futuro es seguir haciendo música y la meta mayor es formarme como concertista y poder vivir de ello, estar en conciertos, más activo, ya sea como solista o con orquesta", refirió. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, así como la Sinfónica Nacional o la de la UNAM son las agrupaciones con las que le gustaría tener la oportunidad de tocar, aunque también con otras internacionales, como la de Nueva York. El pianista agradeció a sus profesores Lucina Ramírez y Ramón Ríos, así como a los pianistas mexicanos Dula Cedillo, Patricia Castillo, Oscar Tarragó y Alberto Cruzprieto.