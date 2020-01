Pedro Estrada presenta "Nosotros, los Amorosos Amantes"

*El libro profundiza en las experiencias amorosas del encuentro, la separación y el reencuentro

Por Luis Galindo

México, 19 de enero (Notimex).— El libro Nosotros, los Amorosos Amantes contiene la historia de amor de una pareja, "un amor clandestino, de esos poco comunes, los cuales se conocen fortuitamente", comentó su autor Pedro Estrada. En la presentación de su obra, realizada en una librería en el Bosque de Chapultepec, el autor explicó que el libro es breve: "me costó trabajo imaginar la historia y llevar, a través de la poesía, el encuentro, el enamoramiento, la separación y el reencuentro". “Hoy en día estamos presenciando muchas separaciones, las parejas no duran ni dos años, pocas parejas tardan de cinco o 10 años, pero antes tardaban 15, 20 o 30 años viviendo juntos”, expresó Estrada. El escritor declaró que, Nosotros, los Amorosos Amantes surgió en respuesta a este contexto, y enfatizó; "sí vale la pena entenderte con tu pareja y llevarla hasta donde más se pueda, enamorarse a cada rato y no hacer de las palabras "te amo" una simple rutina, no, decirlas cuando de verdad se sientan”. Pedro Estrada expuso que casi todos los libros son autobiográficos, sin embargo, a veces sus textos tienen más de autobiografía del lector que del escritor: "Estoy seguro que en algún verso del libro podrán encontrarse, ya sea por alguna experiencia que les haya pasado con su pareja o con alguien que conocieron. Se van a identificar”. Por último, aseguró que "ha costado trabajo presentar el libro, pero esto no es cuestión de dinero, sino cuestión de pasión por escribir y leer, sobre todo de invitar a la gente a que lea”.