Antonio Malpica entre la literatura cómica e infantil

*El escritor mexicano apuesta por una literatura donde "te puedas soltar el pelo y reírte un poco"

Por Evangelina del Toro

México, 18 de enero (Notimex).— Imagina que no hay cielo es el más reciente libro del escritor Antonio Malpica (Ciudad de México, 1967). Con este título, el autor de novelas infantiles y juveniles incursiona en la literatura cómica. El libro desarrolla una historia enclavada en el México de 1995 —un año después del llamado "error de diciembre", el cual marcó la última crisis económica del siglo XX para el país— y es en este contexto donde se desencadenan una serie de sucesos. Malpica, en entrevista con Notimex, compartió que Imagina que no hay cielo está inspirado en la canción "Imagine" de Los Beatles: "no es que haya muchos Beatles ahí, pero hay un momento en donde surge el estribillo y la canción, teniendo relación con la trama". "Entre sus personajes se encuentra la señora Oralia, quien es profundamente religiosa y, en un momento de la historia, da cuenta que a lo largo de su vida ha atendido más a la divinidad que a la humanidad", compartió el también ganador del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil (2015). En Imagina que no hay cielo, el autor presenta a una peculiar familia mexicana: una madre —rica y devota—, con sus hijos adoptados. Estos, ya adultos, y en conjunto con un señor, diseñan una estrategia para estafar a su madre. No obstante, "el señor está igual de desesperado que ellos y ahí es donde comienza el relajo". Antonio Malpica expresó: "Quiero evidenciar que vale la pena acercarse a cualquier tipo de novela, en donde te puedas soltar el pelo y reírte un poco" y, subrayó: "a mí me hace muy feliz que las pongan en una colección juvenil, es una forma de decirles a los chavos que existe más contenido, no sólo magos, dragones, vampiros u hombres lobos y demonios, como es mi caso".Proyectos infantiles y juvenilesAntonio Malpica ha publicado con editorial Océano la novela #MásGordoElAmor, así como los cinco volúmenes de la serie "El Libro de los Héroes", que diera inicio con Siete esqueletos decapitados. Anunció que, en febrero próximo, lanzará Así de simple, bajo esta misma casa editorial. El libro estará dirigido al público infantil e irá acompañado de las ilustraciones del artista Roger Ycaza. "Es una historia súper chiquita: un extraterrestre visita diversos mundos y hace muchos amigos, pero al llegar a la Tierra no tiene la misma suerte; siempre que aterriza en el planeta la gente se está peleando y él sale corriendo. Al final, encuentra las palabras justas para evitar el conflicto, pero no todo es tan simple”. "La responsabilidad de un escritor con la literaria infantil y juvenil es contar las mejores historias, tratando de no perder el sentido artístico y sin menospreciar al lector ", explicó el escritor mexicano y, aunque la competencia "es feroz", aseguró que “hay que meterle un poco más de ganas para que el lector se quede contigo". No obstante, también reconoció que, en la competencia entre un libro y un aparato electrónico, siempre perderá el libro: "no se desvanece la magia, pero sí es otro tipo de lectura". A respecto, Malpica afirmó: "no desaparecerá el papel, aunque los libros sí serán objetos de colección". Entre los siguientes proyectos a desarrollar por parte del escritor mexicano se listan: dos novelas juveniles y algunos textos ilustrados, como los trabajos que ha realizado junto a Valeria Gallo, Alejandro Magallanes y Roger Ycaza, entre otros.