Llama Iglesia católica a actuar contra violencia

La Arquidiócesis de México señaló que la sociedad pasa por momentos difíciles y retos que exigen atención, por lo que consideró que se debe actuar de forma urgente.

“De nada sirve hablar de violencia, si no fomentamos en nuestra familia los valores fundamentales; de nada sirve hablar de corrupción, si no somos ejemplo de rectitud cada día; de nada sirve hablar de inequidad, si no somos justos desde el rol social que tenemos”, expuso.

En su semanario Desde la Fe, la iglesia católica advirtió que el futuro de nuestra sociedad no está solo en las decisiones que tomen en algunos años quienes hoy son niños, adolescentes o jóvenes.

“El futuro también tiene como base lo que nosotros les estamos enseñando hoy, la atención y escucha que les ponemos”, subrayó.

Apuntó que el futuro de nuestra sociedad también depende de la vulnerabilidad en la que estamos dejando a nuestros hijos. “Una vulnerabilidad a las adicciones, a la violencia, a la codicia, a la corrupción y al simple deseo de los bienes materiales”.

Admitió que se han recibido duras y dolorosas lecciones que no se pueden desatender. “Evitemos las reacciones tardías y trabajemos en la construcción de la familia”.

Llamó a fortalecer los lazos familiares, “no sólo entre padres e hijos, sino también entre hermanos; fortalezcamos los valores; fortalezcamos nuestra educación y formación cristianas”.

Advirtió que si no se actúa en consecuencia, “estaremos dejando a nuestra sociedad en una absoluta indefensión”.