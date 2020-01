Mon Laferte finaliza la gira de "Norma" entre invitadas

La cantante chilena Mon Laferte, culminó el ciclo de su álbum "Norma" con un concierto en el Palacio de los Deportes, donde también se dio tiempo de interpretar los éxitos de su discografía.

Luego de la intervención de Marco Mares como acto de apertura, la sudamericana arribó al escenario para interpretar "Por qué me fui a enamorar de ti", a la que siguieron "Ronroneo", "Cumbia para olvidar" y "No te me quites de acá", ante un público que no logró llenar el domo de cobre

Mientras interpretaba "Quédate esta noche", la cantautora recibió regalos de sus seguidores, quienes se acercaban a la pasarela central del escenario.

“Buenas noches. Muchas gracias por venir, bienvenidos a la gira de Norma, hoy es el último concierto, muchas gracias a cada uno de ustedes por venir, se que muchas vinieron desde muy lejos así que gracias de corazón. Los quiero mucho. Vamos a llorar un poquito”, invitó a los asistentes antes de interpretar "Funeral" y "Chilango blues".

Con “Amor completo”, se escucharon las voces de los asistentes quienes corearon todo el tema, para luego comenzar la fiesta con los toques de ska de “Si tú me quisieras". Posteriormente, las pantallas se llenaron de corazones durante la canción "Bonita".

Norma Monserrat Bustamante, nombre real de la artista, invitó a sus músicos de apoyo a tomar sus instrumentos y seguirla por la pasarela mientras interpretaba "Pa’ dónde se fue", tema que sirvió de antesala para un set acústico en el que Laferte se hizo acompañar solamente de dos guitarras.

"¿A los cuantos años una de hace chilanga? Ya como tacos, me sé los albures, una vez comí unos tacos en el metro Coyoacán y me enferme, luego de eso jamás volví a enfermarme, así que México me hizo más fuerte”, bromeó mientras afinaba su guitarra.

"Vendaval”, "El cristal", "Caderas blancas”, "Primaveral” y "Paisaje Japonés”, en un inusual arreglo de regional mexicano, fueron los temas que conformaron esa parte del espectáculo.

La primera invitada de la noche fue la cantante Joy Huerta, con quien interpretó "Mi buen amor". Con el tema de rap "El mambo", Laferte demostró que se siente cómoda al interpretar cualquier género; Gaynaa apareció en el escenario para interpretar el reggaetón "Plata ta tá”, tema durante el cual, sorpresivamente apareció la actriz Yalitza Aparicio en el escenario.

"Amárrame", "El beso", "No te fumes mi marihuana” y "El diablo" fueron otros temas que se escucharon en el encuentro musical, antes de un cambio de atuendo.

"Todas las mujeres son creadoras, artistas, compositoras o intérpretes, un aplauso para cada una de ellas”, compartió antes de interpretar "Cucurrucucú" acompañada de decenas de chicas, quienes ondearon pañuelos verdes, símbolos de la lucha feminista. El recital terminó con "Tormento" "Antes de ti" y su éxito "Tu falta de querer".