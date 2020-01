Héctor Rojas y los gigantes de la música clásica

*Temas de Beethoven, Bach, Schumann y Ponce fueron ejecutados con el virtuosismo del pianista

Por Evangelina del Toro

México, 18 de enero (Notimex).— Con piezas de Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann y Manuel M. Ponce, el pianista y catedrático Héctor Rojas inició el ciclo Conciertos de Bellas Artes. Teniendo como escenario la Capilla de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mencionó que este recital se realiza debido a la conmemoración del nacimiento o muerte de cada uno de ellos. "Son compositores que se salen de los esquemas básicos y abordan nuevas estructuras musicales, nuevos mensajes, y son también muy reconocidos que van a perdurar por siempre", manifestó en entrevista. Sobre Manuel M. Ponce, consideró que es el compositor más importante en cuanto a música para piano se refiere, no sólo por la gran cantidad de partituras que compuso, sino por la calidad de las mismas, por haber abordado muchos géneros y tener una evolución muy importante en su vida. "Para mí es sumamente importante, porque he dedicado una gran parte de mi carrera a la producción de este compositor, del cual he grabado prácticamente toda su obra para piano", refirió el pianista. Héctor Rojas, quien actualmente es catedrático en el Conservatorio Nacional de Música, y desde 1985 pertenece al grupo Concertistas de Bellas Artes, se presentará con este mismo repertorio el próximo 2 de febrero en el Museo José Luis Cuevas, y el 9 del mismo mes en el Centro Cultural Tlatelolco.