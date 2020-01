Samir Delgado escribirá sobre los murales de Osaka

*La labor creativa del poeta continúa haciendo lazo entre la poesía y la pintura

Por Evangelina Del Toro

México, 18 de enero (Notimex).— El escritor español Samir Delgado (1978), prepara su siguiente libro en donde abordará a los artistas mexicanos que pertenecieron a la Generación de la Ruptura. En este, avanza en su trabajo de tensión artística entre la pintura y la poesía. Delgado, en entrevista con Notimex, expresó que sus textos se aproximarán a todos los artistas de este colectivo como son Manuel Felguérez, el pintor Vlady —hijo del escritor revolucionario Víctor Serge— y a todos los que participaron en la creación de los murales de Osaka, que se encuentran en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en Zacatecas, México. "Son murales que fueron hechos por artistas mexicanos que participaron en la exposición en Osaka. Es una muestra muralistica de una envergadura cósmica y que merecen un poemario", subrayó el también crítico de arte y gestor cultural. Cabe recordar que fueron once artistas representantes de La Ruptura que hicieron esta obra: Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, Fernando García Ponce, Arnaldo Coen, Francisco Corsas, Roger Von Gunten, Francisco Icaza, Gilberto Aceves Navarro, Brian Nissen, Antonio Peyrí y Vlady. También, mencionó que tiene como expectativa que su último título se publique antes de finalizar este 2020 ya que, en éste, se cumplen 51 años de la realización —a petición de Fernando Gamboa— de 12 pinturas de gran formato con el tema «El Progreso y la Armonía para la Humanidad». Para el poeta, escribir acerca de una pintura requiere de un trabajo de contemplación, inmersión, vocación y, “de algún modo deportivo, buscar la belleza. Me he dado cuenta que en el trance de la contemplación de las obras de arte, cuando miramos algo, le damos vida, y entonces parece que los cuadros te hablan: se está frente la reivindicación del sosiego democrático de la vida misma”.Herencia cultural Samir Delgado, originario de las Islas Canarias, archipiélago mestizo que rinde honor a las artes y la cultura, aseguró: “tenemos un corazón latinoamericano, por geografía somos africanos, y pertenecemos a Europa”. Expuso que su formación humanista y vocación hacia la literatura proviene de la universidad y de los movimientos sociales. No obstante, el mar resultó ser un detonante que le motivó a pensar "que la creatividad es lo que nos queda para seguir siendo humanos en esta vorágine de nuevas tecnologías, consumismo desaforado, devastaciones de los bosques, guerras y contaminación". Delgado, en medio de la crisis económica viajó a España, donde tuvo un mayor acercamiento a proyectos culturales, pero el amor lo hizo aterrizar en México. Actualmente radica en Durango y es profesor de Artes Modernas, da clases de literatura, arte y expresión verbal, y se encuentra en proceso de naturalizarse mexicano. Aseguró que el Festival Internacional Kerouac, es un referente para conocer la poesía que se desarrolla en el país: "es necesario que los mexicanos consuman y lean libros sobre este género. Podemos ser mejores personas leyéndonos en las palabras de otros". "La memoria del ser humano se sustenta en la palabra que son imágenes, que a la vez son mundos, ideas, valores, sueños, libertades, amor a la vida" y, sostuvo; "Por eso creo que la poesía es una de las grandes asignaturas pendientes en las escuelas y en las universidades, porque la creatividad a través del lenguaje nos hace pensar en horizontes distintos y tomar conciencia de nuestra propia realidad". En este sentido, afirmó que si se abandona el lenguaje, las imágenes de los poemas, la memoria que habitan los libros, se está yendo a una robotización imparable. Por ello, aseveró; "en México han existido mujeres y hombres que han cultivado la literatura en el país, y han hecho un referente encumbrarte para la cultura mexicana".