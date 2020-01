“4,3,2 Acción”, obra que relata lo sucedido tras bambalinas

* Se presentó en Encuentro Nacional de Los Amantes del Teatro

México, 17 enero (Notimex).— La obra 4,3,2 Acción, de Jesús Rafael Silva Luna, cuenta todo aquello que está detrás de los actores, reflectores y del show business, mencionó el director de la puesta, Rafael Sué. —Al final de cuentas son las experiencias como actor que me ha tocado vivir, y conforme se fue montando, te das cuentas de que son también las de otros compañeros y que no eres el único que pasa por esas situaciones. Es un tema muy interesante porque a veces la gente no ve lo que hay detrás de los artistas, que pueden ser cantantes, escritores o escultores. Detalló que en la obra existen cinco artistas creando la historia del personaje principal, que es un actor de quien se desprenden todas las narrativas, como la relación de pareja, la cual “tiene la necesidad de hacerla a un lado, para continuar con su carrera, ya que al final, es lo que más le apasiona". Así como la relación de familia, que a veces les cuesta trabajo entender que más que una carrera por capricho, se hace por pasión, expresó en entrevista con Notimex. Por ello, afirmó que es básico y fundamental —y sobre todo en el desarrollo de las nuevas generaciones— entender los cambios, pues los jóvenes quieren nuevas experiencias, ya que a veces se piensa que se debe de seguir una línea marcada por la sociedad, “pero la felicidad a veces, para cada quien es muy diferente y distinta, no solo en las artes, pues se halla por fuera de lo que la familia marca". La obra 4,3,2 Acción fue parte del Encuentro Nacional de Los Amantes del Teatro y se presentó por única ocasión en el Centro Cultural del Bosque, aunque están en busca de presentarse en otros recintos, sin embargo, con la función de hoy, señaló: “es básico” estar en dicho lugar, para difundir mensajes a las personas, que conozcan lo importante que es la carrera de actuación, a la cual “a veces no se le da el mérito que se merece”.