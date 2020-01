Hugo Salcedo gana premio en España

*El autor de más de 50 obras obtuvo el Premio Juan Cervera de Investigación sobre Artes Escénicas

México, 17 de enero (Notimex).— El dramaturgo mexicano Hugo Octavio Salcedo (Jalisco, 1964) obtuvo por parte del ASSITEJ (International Association of Theatre for Children and Young People) el IX Premio Juan Cervera de Investigación sobre Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. La asociación reconoció el trabajo del Doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, España, titulado “La migración en el teatro para niños y jóvenes de México”, por su rigor, compromiso y valentía, según la decisión del jurado, la cual fue unánime. “Ha destacado la pertinencia y la actualidad del tema abordado, la exhaustividad en la selección de obras, el rigor metodológico del análisis y la claridad expositiva. Igualmente, destaca el compromiso y la valentía de esta investigación al defender una creación teatral que no oculta, al público infantil y juvenil, los aspectos más crudos de la realidad”, reveló ASSITEJ. Hugo Salcedo, licenciado en Letras por la Universidad de Guadalajara, es autor de más de 50 títulos para teatro y de un amplio número de artículos académicos y ensayos, entre los cuales destaca la obra “El viaje de los cantores”, con el que obtuvo el Premio Internacional de Teatro “Tirso de Molina” (1989), así como “Sinfonía en una botella” y “Nosotras que los queremos tanto”. Algunas de sus piezas dramáticas se han traducido, transmitido para radio, publicado y/o representado en inglés, francés, alemán, persa, coreano y checo; el académico de tiempo completo en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana, suele abordar aspectos de discriminación sexual, violencia, intolerancia e inmigración de México hacia Estados Unidos. “Desde ASSITEJ España felicitamos al ganador y seguimos, un año más, manteniendo nuestro apoyo a la investigación, la divulgación y el análisis, con el fin de estimular y promover el trabajo investigador, así como la generación de conocimiento en el ámbito del teatro para la infancia y la juventud”, publicó la asociación, cuyo objetivo es promover el desarrollo del teatro para este sector de la población en España.