Teatro para saltar al vacío

*El monólogo aborda las consecuencias de no saber tomar riesgos y quedarse inmóvil

Por Evangelina del Toro

México, 17 de enero (Notimex).— La obra Al borde del fin del mundo, bajo la autoría y dirección de Aureliano Castillo León, se presentó este viernes como parte del 32 Encuentro Nacional de Amantes del Teatro que se lleva a cabo en el Centro Cultural del Bosque. "Es un monólogo que habla sobre tomar riesgos y de las consecuencias de no saber tomarlos, de no atreverse a volar”, comentó en entrevista el dramaturgo veracruzano. Detalló que es la historia de un hombre de 30 años, que de pronto un día despierta y se encuentra parado en un pedazo de tierra flotando en el espacio, pero no se acuerda por qué está ahí, ni qué pasó. "Está ahí solo encima de un pedazo de tierra. Puede respirar, lo cual es raro, porque no tiene casco ni nave espacial ni nada, y entonces, preguntándose qué fue lo que sucedió... empieza a rememorar su vida y los momentos claves en donde no se ha atrevido a saltar. Justo la paradoja es esa: la decisión de quedarse parado en ese pedazo de tierra o lanzarse al vacío y ver qué pasa". Castillo León mencionó que tras cumplir 30 años de edad, él mismo se hizo varias preguntas, y se acercó al actor Iván Mar —quien también es de la misma edad—, le platicó sobre la idea y crearon dicho monólogo que tiene pocos elementos escenográficos. El director de escena comentó que llevan cuatro años participando en el encuentro, y aunque por el momento no tienen fechas o lugar para seguirla presentando, continúan tocando puertas.