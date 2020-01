Una obra para tenientes y oyentes

*¡¿Quién te entiende?! es una obra de teatro en lenguaje mixto, tanto para sordos como para oyentes

Por Cristóbal Torres

México, 16 de enero (Notimex).— Seña y Verbo es la única compañía teatral de América Latina que se dirige al público con discapacidad auditiva, su obra ¡¿Quién te entiende?! fue una de las seleccionadas por el Sistema de Teatros de la Ciudad de México y se presentará en el teatro Benito Juárez del 24 de enero al 16 de febrero. De acuerdo con la actriz Haydeé Boetto, la obra surgió a partir de un laboratorio de la propia compañía para hablar sobre el universo de los sordos: su historia, los retos a los que se enfrentan en la vida, desde su infancia hasta la adultez. ¡¿Quién te entiende?! cuenta la historia real de tres personas sordas, en la que “la dramaturgia se hizo a partir de testimonios reales, teníamos la necesidad de hablar del universo de los sordos en México”, dijo. Roberto de Loera es un actor con 13 años de trayectoria en la compañía Seña y Verbo; tiene discapacidad auditiva y sólo se comunica por medio del lenguaje de señas. ¡¿Quién te entiende?! fue su debut teatral 12 años atrás, cuando estrenaron la obra en 2008. Por medio de un intérprete, el actor señaló que “no hay escuelas ni universidades en las que los sordos puedan aprender teatro; Seña y Verbo es único en México e incluso en Latinoamérica, al menos en cuanto a teatro profesional”. Para Roberto, Seña y Verbo fue como su universidad, “aprendí al mismo tiempo que trabajaba; ahora ya tengo 13 años en la compañía y he participado en diversas obras, ha sido genial esta experiencia”.

Una historia común para todos

De Loera conoció la compañía desde que era niño, “yo iba a sus funciones, visualmente era un lugar muy bello, eran obras que estaban en mi lenguaje; me pasaba que me forzaban a ir a teatro de oyentes y me aburría”. El actor aseguró, sin embargo, que no se cierra al teatro convencional, presta atención a los movimientos de una actuación, los gestos faciales que expresen sentimiento y todos los detalles que pueda encontrar en una escenografía. “Hay obras donde se la pasan hablando y hablando, esas me aburren, pero si hay mitad voz y mitad actuación, las disfruto mucho”, manifestó. Desde su estreno no ha habido un año en el que ¡¿Quién te entiende?! no haya sido montada, pues “es una obra con la que todo el público se puede identificar, no sólo los sordos, porque habla de la necesidad de comunicarse con los demás y sentirse incluido en cualquier ámbito de la vida”, indicó Haydeé Boetto. Agregó que “es un historia muy divertida, entrañable, conmovedora y una obra muy noble que nació a partir de la nobleza, es por eso que ha podido continuar viva todos estos años”. Serán 12 funciones, los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas, del 24 de enero hasta el 16 de febrero, en el Teatro Benito Juárez ubicado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc. De acuerdo con Boetto, la compañía está muy contenta “de tener una temporada otra vez, porque hemos dado funciones aisladas en giras y lugares diferentes; hace mucho que no teníamos una temporada con tantas funciones, así que nos alegra mucho”.