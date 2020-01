Cine de voguing danzará en el Museo del Chopo

*Preparan ciclo de cine en el marco de la exposición Elements of Vogue

Por Cristóbal Torres

México, 16 de enero (Notimex).— El Museo Universitario del Chopo presentará un ciclo de cine en el marco de su exposición "Elements of Vogue. Un caso de estudio de performance radical"; la programación contempla tanto cortometrajes como largometrajes de ficción y documental, cuyo eje temático será el deseo y la belleza proyectados a través del cuerpo. El ciclo tendrá lugar todos los jueves del 16 de enero al 20 de febrero e incluirá películas como el documental de Marlon T. Riggs, Tongues Untied (1990), que explora la vida de la comunidad gay afroamericana con extractos de poesía de Essex Hemphill. También incluirá cintas más recientes como Clímax (2018), de Gaspar Noé, y Strike a pose (2016), de Ester Gould y Reijer Zwaan. El conjunto de películas está encaminado a considerar la exclusión como un elemento de comunidad entre las personas marginadas. El único trabajo mexicano contemplado en el ciclo es el cortometraje documental House Of Apocalipstick (2015), de Germán y Arturo Gómez García, que narra la historia de Franka Polari mientras prepara a un grupo de bailarines para un concurso denominado NAAFI Ballroom. "Elements of Vogue. Un caso de estudio de performance radical" es la primera exposición de su tipo en Ciudad de México; es realizada en colaboración con el Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid y estará disponible hasta el 8 de marzo del 2020. El ciclo de cine es una de las actividades paralelas que se tienen contempladas para esta muestra, que incluirá talleres, actividades educativas y conversatorios, finalizando con un ball (baile) previo a la clausura.