Garantiza AMLO recursos para estados que rechacen Insabi

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que los estados que decidan no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) seguirán teniendo recursos para la atención del sector.

El mandatario federal, en compañía del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, señaló que los 19 estados que aún no se inscriben al programa tendrán hasta fin de mes para hacerlo.

"Es voluntario, es libre, tienen 15 días para que decidan si se adhieren o van o no a participar en el plan. No hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y los servicios de salud si no se adhieren", comentó en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador reiteró que en los lugares donde el Insabi opere se tendrán garantizados los servicios de salud y medicamentos de manera gratuita. El Insabi, que ya opera en 13 estados, tiene como meta atender a 69 millones que no cuentan con seguridad social, recordó.

Se prevé que en una primera etapa de funcionamiento sean basíficados seis mil trabajadores y que a fin de sexenio sean 87 mil los empleados beneficiados.

Los gobernadores "tienen todo el derecho para contar con la información suficiente, no hay prisa, desde luego nosotros ya con los que se han adherido ya estamos trabajando", expuso el mandatario.

Cuestionado sobre el rechazo que gobernadores del Partido Acción Nacional han manifestado al Insabi, López Obrador dijo que lleva una buena relación con ellos y que están en su derecho de manifestar su posición en contra.

"Somos libres, esa también es una característica, es un distintivo de los nuevos tiempos políticos, repito, nada por la fuerza", agregó.

Hay resietencia

“Estamos hablando con los institutos, hay resistencia, aprovecho para hacerlo del conocimiento de la gente y de los directivos para que nos pongamos de acuerdo porque va a ser gratuita la atención", señaló el mandatario.

López Obrador pidió a los directores de los institutos "que nos ayuden y que levanten la mano los que quieran iniciar el proceso”.

Añadió que “lo que se argumenta, se esgrime, que ellos sobreviven con cuatro mil millones de pesos en conjunto por las cuotas; se va a garantizar eso, nada más tenemos que ponernos de acuerdo en el manejo de la administración para poner orden y tiene que ver también con la compra de medicamentos para que se mejore el servicio”.

Planteó que “que no importa si el médico es liberal o conservador. Porque sabemos que hay puntos de vista distintos. Pero que se atienda a la gente, sobre todo a los más humildes, a los más pobres en los institutos, pero no lo vamos a hacer en este caso, de la noche a la mañana”, admitió.

López Obrador recordó que él protestó cumplir con la Constitución y sus leyes, “entonces no es conmigo, es con la Constitución, con la ley. O seguimos simulando, porque respetamos la Constitución en la forma, pero la violamos en el fondo”, criticó al referirse a la resistencia de ciertos sectores a unirse al nuevo esquema de salud.