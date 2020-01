Achaca AMLO crisis de municipios a "fracaso neoliberal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que se iniciará un proceso de reconstrucción en los municipios porque “parte de la crisis del fracaso neoliberal es la insolvencia, la falta de presupuesto de los gobiernos municipales y estatales”.

Al referirse a la solicitud de la presidenta municipal de Hermosillo y de la gobernadora de Sonora, quienes le expusieron durante su visita reciente las necesidades de pavimentación y servicios básicos en 13 municipios de esa entidad, dijo que las carencias se extienden a gran parte de las municipalidades del país.

“No son 13, desgraciadamente así hay muchos municipios en el país, dos mil 500, en todos hay carencias. Es un proceso de reconstrucción porque se abandonó por completo a los pueblos, se dedicaron a otras cosas. Vamos a ir poco a poco, nos estamos poniendo de acuerdo con los gobiernos estatales y municipales”, explicó el mandatario.

Respecto a la solicitud de la alcaldesa, Célida Teresa López Cárdenas, “la presidenta de Hermosillo ya está en comunicación con el director de Banobras, porque el municipio está endeudado, no tienen ni para pagar la nómina. En la ciudad tuvieron la fortuna de que llovió mucho, no van a padecer este año de falta de lluvia. Esta lluvia hizo mucho daño a las calles. No tienen presupuesto para tapar los baches”, expuso.

Disculpa al pueblo yaqui

“Vamos a ofrecer una disculpa al pueblo yaqui, ahora que vamos a conmemorar el 21 aniversario de nuestra independencia y recordar los 500 años de la Conquista, que España y el Vaticano hagan lo mismo, pero el gobierno mexicano tiene que llevar a cabo una política distinta”, consideró López Obrador.

Añadió que los ocho pueblos yaquis van a recibir una atención para mejorar sus condiciones.

“Los pueblos yaquis están en el abandono con calles destruidas, sin agua, sin drenaje, sin servicios públicos. Es un proceso de reconstrucción”, reiteró.