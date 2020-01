Exhibirán libro-objeto de Philip Hughes

*Contiene poemas de Carmen Boullosa, en donde recurrió a autores clásicos que abordaban a grecolatinos, griegos, planetas y cuerpos celestes como si fueran dioses

Por Luis Galindo

México, 14 de enero (Notimex).— El libro-objeto Alquimia de los planetas, de Philip Hughes, formará parte de la exposición de piezas realizadas por el propio artista, y la cual se inaugurará en el Seminario de Cultura Mexicana este 18 de enero. Tal obra contiene poemas de la escritora Carmen Boullosa (1954), quien recurrió a la relectura y vinculación literaria de autores clásicos. “Ellos les escribían a los dioses o les hacían ofrendas a aquellos que nos acompañaban en el camino al universo, como lo hacían en los templos con inciensos y joyas; en este caso escribo los pies con reverencia como un autor antiguo”, señaló la escritora en entrevista. Comentó que en lugar de ofrendar lo que se da de manera tradicional en los templos, “ofrendo aquello con lo cual celebramos nuestra vida doméstica, que son los ingredientes de la comida, el ajo, pimienta, canela y la cáscara de la naranja, por lo que son poemas muy breves”. La autora de El libro de Ana (2016) y Antes (1989) relató que no es la primera vez que participa con Hughes en un proyecto, porque antes conoció a Psiche Hughes, compañera de vida del artista, y “me invitó a participar en la universidad en la que ella daba clases en Londres, Inglaterra, y nos caímos muy bien... nos hicimos amigas casi de inmediato”. Boullosa agregó que después de ese contacto, ellos la fueron a visitar a Berlín, Alemania, donde estaba como escritora en residencia durante 1995, y “les propuse que hiciéramos algo juntos para continuar con la amistad, porque soy un animal de trabajo: sólo veo a la gente con la que laboro, excepto a la familia”.

El trabajo conjunto con Philip Hughes y Amy Petra Woodward

Recordó que Psiche le pidió un poema largo, mismo desde el cual Philip crearía una obra alrededor de la poesía, "y así hicimos nuestro primer libro que imprimimos en Monterrey durante 1999”. Al terminar el primer texto, que fue presentado en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, se animaron a un segundo con otro poema largo de Boullosa, y para el tercer libro “propuse hacerlo ahora al revés, empezamos en 2015 y el tema era las nuevas expediciones al espacio exterior de las imágenes que nos habían mandado las estaciones espaciales y que recibían aquí los telescopios, sobre todo el de Chile, el cual es maravilloso”. Abundó que trabajaron con eso, y Philip empezó a seleccionar algunas fotografías y otras impresas de revistas especializadas, eligiendo ciertos paisajes interestelares para representarlos. “Una vez que hizo la selección de una treintena de imágenes, me las envió y me pidió que eligiera a cuáles les podría escribir un poema, por lo que seleccioné 12 y terminamos haciendo el libro impreso en el Old School Press a través de una Epson 3800 de ocho colores, por Amy Petra Woodward”, mencionó Boullosa. Alquimia de los planetas se exhibirá en el Seminario de Cultura Mexicana, que anteriormente estuvo en Alemania, Centro Espacial de la Unión Europea en Inglaterra, y ahora llega a México para “extender y mostrar la obra y enseñar 11 piezas que lo acompañarán”. Este sábado en la galería del Seminario de Cultura Mexicana, Carmen Boullosa realizará una pequeña lectura de los poemas del libro, y la obra estará expuesta al visitante hasta el 2 de febrero.