Transportistas piden eliminar permisos para circular en Guadalajara

Luego de que el gobierno de Jalisco diera marcha atrás sobre el cobro de permisos al transporte de carga por circular en la Zona Metropolitana de Guadalajara, transportistas solicitaron a la autoridad estatal, dejar claro en la Ley de Movilidad de la entidad, que no habrá necesidad de tramitar permisos.

Enrique González Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte (Canacar), aseguró en rueda de prensa, que sector mantiene la inquietud sobre la necesidad de un trámite que impactaría en el desarrollo de su actividad.

“El gobernador (Enrique Alfaro Ramírez), en un gesto de buena voluntad, retrocedió en el costo del permiso, pero siguen vigentes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos ofrece la posibilidad de emitir un exhorto constitucional dirigido a estados y municipios de la República", indicó.

La medida tiene como fin que no sean emitidas medidas similares por los estados, ya que al ser regulados por la SCT, sería una sobre regulación, argumentó González Muñoz, en conferencia.

El vicepresidente ejecutivo de Canacar, José Refugio Muñoz López, explicó que los transportistas solicitan que no sólo es que se modifique la Ley de Ingresos para eliminar el costo de los permisos, sino que también se exente al servicio federal de transporte de cualquier trámite.

“El anuncio que hizo el gobernador no resuelve el problema de origen, el único efecto que tiene es que desactiva el movimiento que una organización había planteado, pero la incertidumbre subsiste", puntualizó.

Lo único que anunció es que no se va a pagar el permiso, pero no anunció si se van a tramitar, no hay una definición clara (…) no nos van a cobrar el permiso, pero nos van a infraccionar a dar un servicio sin el permiso correspondiente, cuestionó Muñoz López.

Los transportistas afirmaron que sin la aclaración por parte de la autoridad estatal, existe la posibilidad también que las unidades de carga sean remitidas al corralón, pero reiteraron que respetarán el horario restrictivo para circular en la Zona Metropolitana de Guadalajara de 6 a 9 de la mañana.

Canacar dio a conocer que tienen en trámite 200 amparos contra los permisos, de los cuales 40 ya han recibido la suspensión por parte de un juez contra la aplicación de la ley.

Además lamentaron que el gobierno de Yucatán ha tomado medidas similares a las de Jalisco, ya que solicita un permiso para circular por las carreteras que no sean de servicio público federal “en cantidades estratosféricas” y adelantaron que buscarán un acercamiento con la autoridad para acordar como se hizo en Jalisco.

