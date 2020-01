Poesía, títeres y mujeres latinoamericanas

*La actriz, codirectora y dramaturga Paolina Orta lleva a Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, Delmira Agustini y Rosario Castellanos a escena

Por Evangelina del Toro

México, 14 de enero (Notimex).— Relámpagos. Mujeres latinoamericanas, obra con títeres, representa a las escritoras y poetas Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, Delmira Agustini y Rosario Castellanos, con lo que se busca retomar el mensaje de cada una para impulsar y seguir adelante. La directora de la puesta en escena, Paolina Orta, señaló que la selección de estos personajes fue personal y por el gusto de cada participante; “en particular, a mí me han acompañado toda la vida y siempre me he preguntado muchas cosas de ellas, por eso el interés ahora de traerlas y presentarles a todo público”, dijo. "Hay una frase en la obra que dice: 'nosotras no vamos a desaparecer sino vamos a florecer', y esa es la idea de presentarlas a todas ellas. Para nosotras, ellas no han muerto, siguen vivas en sus poemas, y lo mismo para nosotras, seguimos vivas y podemos tomar esa fuerza que tienen y despegar también", comentó. En entrevista la actriz, codirectora y dramaturga detalló que la representación a través de marionetas se realizó tras una investigación a la obra de cada una de las pensadoras, por lo que el contenido de las mismas ayudó a seleccionar un animal que las representara. "Justo para darles una metáfora a cada una en particular. Es un unipersonal, estoy yo sólo en escena, pero estoy acompañada de muchas chicas que están alrededor, como Sara Alcantar que está en la iluminación, Shanttal Saad que está en la musicalización y arte sonoro; en tanto el trabajo y diseño de las marionetas es de María Teresa Trentin, y el arte en pop de Ivone Dorantes, grabado Karen Carrillo", señaló. Principalmente se abundó en su poesía y de alguna manera presentar breves imágenes y relámpagos poéticos de estas poetas y escritoras dentro de una habitación, que es un lugar considerado muy femenino e íntimo desde donde se escribe o se crea algo en el arte.

Las autoras y su prosa

La poeta y novelista ucraniana-brasileña, Clarice Lispector es representada por un pez, debido a que es considerada como una mujer más profunda, que lleva de una palabra o frase a algo “que nos puede tocar más adentro”. Mientras que la escritora y poeta mexicana Rosario Castellanos es personificada por la liebre, porque es más de tierra, y ella es más terrenal; “ella es una mujer más de pensamiento y razonamiento”, dijo. En tanto la poeta uruguaya, Delmira Agustini, es encarnada en una loba, pues su poesía es erótica y siempre habló sobre la mujer; “pensamos que una loba con la luna, no hay nada más erótico que un aullido”. A su vez, la escritora y traductora argentina Alejandra Pizarnik es presentada en la obra como un pájaro, ya que es frágil como este animal, pero al mismo tiempo tiene una “potencia como de rayo con sus palabras”. Paolina Orta refirió que la obra se llevó a cabo en un ejercicio colectivo realizado con una beca del Fonca que ganó en 2018 con Creadores Escénicos en la categoría de títeres, en donde se buscó que sólo mujeres participaran en el proyecto y dentro de la obra. Karla Sánchez, también de Producción, afirmó que es importante abrir más espacios para las mujeres, como lo hace el Centro Cultural del Bosque, donde se presentará la obra del 16 de enero al 9 de febrero.