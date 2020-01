Thundergrave rompe las cadenas del destino del heavy metal

*La agrupación veracruzana se presentó con un primer demo titulado Mystic Chains of Destiny (2019)

Por Cristóbal Torres

México, 14 de enero (Notimex).— El heavy metal mexicano continúa su desarrollo en 2020 con la presentación de una nueva agrupación llamada Thundergrave, provenientes de Coatzacoalcos, Veracruz, quienes en agosto del año pasado lanzaron su demo titulado Mystic Chains of Destiny (2019), un trabajo que, a pesar de tener únicamente tres piezas, alcanza los 20 minutos de duración con un sonido verdaderamente prometedor. Aunque es un demo, las canciones que componen Mystic Chains of Destiny han sido muy trabajadas, lo que puede notarse en la voz, a la que le aplican un delay que vuelve épicas las líneas melódicas. No conformes, hay canciones como “Castillo de trueno” en la que el vocalista grabó varias veces los versos consiguiendo una interpretación coral bien lograda. El trabajo contó con la mezcla y masterización de Héctor Ulises Vera en su estudio La Casa en llamas, convirtiéndose ya en un lugar referencial para las noveles bandas que buscan lograr un buen sonido; ha mezclado para otras agrupaciones del género como Demon Steel, Black Track, Grave Cross y Midnight Queen —sin olvidar a Voltax, por supuesto—. Thundergrave recuerda a otras agrupaciones como Steel Night y Jet Jaguar —actualmente puntas de lanza del género a nivel nacional— que cinco años atrás lanzaron sus primeros demos con un sonido e ímpetu similar, permitiéndonos pensar que estamos ante una nueva agrupación que con esfuerzo y constancia podría engrosar las filas de la escena subterránea nacional. "When the Swords Cries" debe ser una de las piezas mejor logradas por una heavy agrupación mexicana en mucho tiempo; sus ocho minutos de duración son un viaje por diversos momentos que pintan de cuerpo completo a una banda que conoce el estilo de pies a cabeza; bebe de viejos estandartes del género como los suecos Heavy Load —reconocido por la misma banda—, los fineses Oz, los canadienses Thor y los estadounidenses Medieval Steel, todas agrupaciones clásicas que sin fama lograron un sonido característico. Thundergrave lanzó versiones físicas de Mystic Chains of Destiny en formatos blanco/negro y rojo/negro de las cuales ya quedan muy pocas disponibles. Se les vio con los últimos ejemplares en diciembre del año pasado en la Ciudad de México; sin embargo, 2020 debe ser el año que los vea finalmente florecer con un futuro EP o un esperado larga duración que marcaría el primer gran acontecimiento para el heavy hecho en México.