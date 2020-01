Filosofar para conseguir el bienestar

*Christopher Phillips presentó una nueva edición de su libro: Sócrates café: un soplo fresco de filosofía

Por Cristóbal Torres

México, 13 de enero (Notimex).— En el Foro del Tejedor, de la librería El Péndulo, se presentó Sócrates café: un soplo fresco de filosofía, libro realizado por Christopher Phillips. La actividad contó con la presencia de Miguel Ángel Quemain, Cecilia Chapa Phillips, Gina Jaramillo y el mismo autor. El libro se publicó originalmente en 2001 y ahora se vuelve a editar con un capítulo extra. El periodista cultural, Miguel Ángel Quemain, aplaudió el nuevo capítulo porque “sabemos que las preguntas son fundamentales, pero a veces es muy difícil hacerlas; Christopher Phillips descubre cómo hacernos las preguntas que nos corresponde hacer en una dimensión específica, descubrir qué es lo que auténticamente nos preocupa para encontrar las cosas importantes”. “Para mí ha sido muy grato tener este acercamiento y creo que es importante volver a estos encuentros y abrirse a la filosofía sin prejuicios; porque tendemos a tenerla en un lugar inalcanzable y abstracto cuyo lenguaje no siempre es cercano”, expresó la crítica de arte Gina Jaramillo. “He tenido el privilegio de compartir más de dos décadas con Chris y para mí ha sido una jornada increíble porque cada día me sorprende su honestidad y capacidad de escuchar, eso es lo que lo separa de los demás”, mencionó la traductora Cecilia Chapa Phillips. Durante su intervención, Chris cuestionó la confianza entre las personas, “siento un deber: tratar de resucitar una tradición de exploración que yo siento que es más importante que nunca: para mí la filosofía pertenece a toda la gente”. Lamentó que hoy en día las personas no tengan tiempo para filosofar pues “deben tener a veces hasta dos o tres trabajos únicamente para sobrevivir; pero si tomamos el tiempo para reunirnos con otros seres humanos, muchas cosas podrían pasar pues es muy útil para cultivar nuestro bienestar”.