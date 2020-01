Denuncian abuso sexual en albergue a cargo del DIF Jalisco

Violaciones y abuso sexual a niños y niñas con discapacidad en el albergue 100 corazones, a cargo del Sistema DIF Jalisco, fueron denunciados por el contralor independiente, Jorge Ruiz y el presidente estatal de Morena, Hugo Rodríguez.

Sin mencionar la cantidad de menores afectados, Jorge Ruiz afirmó que la denuncia de los abusos fue presentada en diciembre por el titular de la Procuraduría de Protección a niñas, niños y adolescentes del Estado, Luis Antonio Gómez Hurtado, quien exigió la renuncia del director del DIF Jalisco, Juan Carlos Martín Mancilla.

“El tema ya no está en cancha de ningún partido político, el procurador presentó la denuncia y queremos resultados, no es un tema menor. No hay ninguna posibilidad que estas personas cobren un sueldo para maltratar y violar a los niños, no hay manera que no intervengan en esto de forma urgente”, expresó Hugo Rodríguez.

Agregó que la denuncia fue resultado de una investigación en la cual se recabaron testimonios de menores que dieron cuenta de los abusos al interior del albergue. En la denuncia se establecen nombres de presuntos culpables y se describen las vejaciones de las que fueron víctimas niñas y niños con discapacidad.

“Hay violencia física, violaciones y abuso sexual, es lo que dice esta denuncia”, explicó el presidente de Morena, quien a principios de diciembre, había denunciado maltrato de una niña de 10 años entre junio de 2018 y enero de 2019, a la que obligaban a dormir en el piso debido a que orinaba la cama por las noches.

“Una joven que hace la denuncia del abuso sexual, por parte de uno de sus cuidadores, dice que esta persona lo hace en diversas ocasiones con otras compañeras de la misma casa hogar. La denunciante tiene 18 años y el denunciado cinco años trabajando, no sabemos desde cuando empezaron este tipo de prácticas”, destacó Rodríguez.

Los denunciantes también exigieron la renuncia de la directora, Miriam Alejandra Vázquez Casillas y los monitores del albergue 100 Corazones, que atiende a 51 personas, mayores y menores de edad y que fue fundado a finales de 2012.