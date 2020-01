Alistan Feria del Libro de El Cairo

*Reunirá a 900 editoriales de diferentes partes del mundo; el país invitado será Senegal

México, 13 de enero (Notimex).— En su edición 51, la Feria del Libro de El Cairo se celebrará del 22 de enero al 5 de febrero en el Centro de Exposiciones Internacionales y tendrá como invitado de honor al país africano Senegal. Bajo el título “Egipto, África… cultura de la diversidad”, abarcará aproximadamente 45 mil metros cuadrados y reunirá a 900 editoriales de diversas nacionalidades, como informó la ministra egipcia de cultura ante los medios de comunicación. Además de los nuevos títulos, los asistentes tendrán acceso a volúmenes exhibidos por vendedores de libros usados, lo cual es una tradición en esta Feria fundada en 1969 por la Organización General del Libro e instituciones afines. También habrá paneles y conferencias promovidas tanto por casas editoriales privadas como gubernamentales, lecturas y eventos paralelos; así como materiales en árabe, inglés y otros idiomas, señaló Prensa Latina. Los diplomáticos de Senegal indicaron que con la participación de sus autores y obras podrán mostrar los diferentes rostros de su cultura. Esta fiesta literaria es la más antigua y grande del mundo árabe, por lo que atrae a cerca de dos millones de visitantes. La Feria brindará una mención especial al erudito y geógrafo egipcio Gamal Hamdan (1928-1993), de quien sobresalen los textos The Character of Egypt, Studies of the Arab World, y The Contemporary Islamic World Geography.