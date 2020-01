Indagan sobre primera ópera mexica realizada en Venecia

*La obra protagonizada por la figura de Moctezuma revolucionó este género en Europa

Por Evangelina del Toro

México, 13 de enero (Notimex).— La soprano Elizabeth Espíndola realizó una investigación sobre la representación de la primera ópera mexica en Venecia, realizada en 1733, protagonizada por la figura de Moctezuma, y cómo fue representando Tenochtitlan dentro de un teatro veneciano con la música de Vivaldi. Indagó en documentos en Venecia, Turín, Milán y Berlín, en donde observó las partituras originales del compositor, así como el libreto original a estampa que se utilizó para dicha puesta en la fecha mencionada, de la que sólo existen nueve en el mundo. "Este tema revolucionó el mundo de la ópera exótica en Europa. Fue la primera, después de una pausa de cinco años que Vivaldi no escribía nada, y decide hacer a Moctezuma como su protagónico y meter el Templo Mayor, un templo de Huitzilopochtli, y los mexicas fueron representados con mezclas, algunos con plumas y con sandalias de oro bruñido", comentó. En entrevista, Elizabeth Espíndola detalló que a través de su investigación buscó lo relacionado con la historia y sobre el vestuario y escenografía que se utilizaron en esta representación de 1733, de Girolamo Giusti, libretista y compositor italiano. Además llevó a cabo un análisis de las representaciones teatrales y las óperas que tiene Moctezuma como personaje protagónico, en contexto con las primeras obras que se realizaron en Londres, de 1660 a 1664, así como en Italia en 1690. Presentó la propuesta de la Segunda Carta de Relación de Hernán Cortés, entre adopción al italiano, y como fuente histórica para la creación del libreto; “no es que a Vivaldi se le haya ocurrido hacer Moctezuma, sino que tanto el compositor como Girolamo Giusti habían leído a Cortés y a Solís de Rivadeneira, incluso a López de Gómara, para establecer una historia del México y llevarlo a la ópera”, dijo.

El tlatoani mexica mejor representado

Comentó que dicha ópera es la más detallada sobre Moctezuma hasta 1750, ya que las que se realizaron en Inglaterra e Italia en dicha época lo presentaban como emperador de Perú, por lo que la primera tiene una mayor precisión del carácter de los mexicanos, ubican al país geográficamente y con una presencia fuerte y definitiva en las artes escénicas. "Tuvo un gran impacto, porque después la ópera Indias Galantes se estrena en Francia con una gran producción, y fue la respuesta de ellos ante el fenómeno escénico que puso Vivaldi en Venecia", indicó. Elizabeth Espíndola expresó que continuará su investigación para profundizar en la gramática escénica, y también para llevarla ahora hacia la música debido a su formación. "Quisiera saber cómo pudo haber sido transformada en música porque no está la obra completa, algunos compositores han hecho sus propuestas de cómo pudo haber sido, pero a mí me gustaría hacer una reconstrucción histórica. El maestro Samuel Máynez hace una reconstrucción y una nueva propuesta que yo la ubico en la transmodernidad, pero creo que siempre conocer la base y las raíces escénicas nos ayudan como punto de partida para lanzar el nuevo auge de la ópera", apuntó. La soprano precisó haber iniciado su investigación en pos de este género, aunque hay ya varios especialistas que lo han realizado, aunque no sobre una mexica; “es parte de nuestra identidad nacional para reivindicarnos y dignificarnos”, subrayó. Como cantante soprano, Espíndola se ha presentado en Italia y Viena, con la Filarmónica de Jalapa, con la Orquesta de Cámara de Jalapa y con la de Bellas Artes. Para abril de este año estará en Islas Canarias, en mayo en El Vaticano, y en julio en la embajada de Milán, y posteriormente en el Encuentro de Artes Escénicas en Querétaro.