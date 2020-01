Objetos cotidianos cobran vida en "Argento"

*El escultor Pablo Castillo busca impactar e inspirar con su arte a las nuevas generaciones de artistas

Por Evangelina del Toro

México, 12 de enero (Notimex).— "Conjuro", "Ella", "Elle", "Origen" y "Zita", criaturas que asemejan animales elaboradas con objetos que se utilizan en la vida cotidiana, del escultor Pablo Castillo, se encuentran en el Palacio de Minería con su exposición “Argento”. "Gozo mucho haciéndolas, las realizo con mucho amor e inspiración y espero siempre captar la atención de los artistas que todavía no lo son, que no saben que lo serán, personas que son muy pequeñas, que están descubriendo la vida, pero que el impacto de las piezas los motive e inspire". En entrevista con Notimex, comentó que su arte nació por la admiración de los objetos que se utilizan en la vida diaria, como un reloj, pinzas para cabello, un radio, un cráneo, aretes, cuernos, fierros, plásticos, entre otros. —Son muy interesantes, de un tiempo para acá todo tiene un gran diseño industrial o gráfico y vemos objetos que parecerían insignificantes, pero tienen una belleza por si misma, son muy interesantes y enmarcan más la belleza de los objetos. Entonces tomé esas piezas y dejaron de ser un desarmador o unas pinzas para el pelo, para convertirse en una mandíbula o un oído. La creación de estas piezas se da a partir de una idea primaria, pero no a base de un boceto o una idea fija, ya que, dijo, se debe de ser flexible para que la propia pieza “se haga sola y respeto que se forme sola”.

Influencias familiares

Los materiales utilizados no son reciclados ni provienen de la basura, los compra o encuentra, se trata de piezas antiguas y nuevas. "En realidad, busco cosas que tengan mucha forma, que sean muy interesantes, no hay ninguna pieza que sea de relleno, cada pieza tiene un por qué. Están hechas lo más rápido posible, porque requieren de mucha frescura para que sean sueltas, si me tardo en hacerlas, luego la pieza no me admite". Castillo señaló que no le gusta ponerle nombre a sus piezas, ya que por sí solas deben tener un sentido, “la gente que busca un título o algo escrito junto a una obra de arte para entenderle, no me gusta. Tienen título porque así me lo piden". Compartió que a través de sus piezas transmite los sueños y pesadillas que el hombre siempre tiene, transformados en arte. Desde niño, Pablo Castillo estuvo influenciado por grandes artistas y su madre, maestra de estética, quien realizaba creaciones a través de la experimentación del arte; y también de su abuelo y padre, quienes inventaron máquinas pesadas para diferentes industrias. —Soy escultor y pintor de toda mi vida, he realizado esculturas y pinturas de todo tipo, tengo como 20 años haciendo esta técnica. "Argento" estará en el Palacio de Minería hasta el próximo 29 de enero; posteriormente, de acuerdo con el artista, se presentará en el Museo del Barroco en Puebla. Y mientras se concreta una invitación a Berlín, Alemania, continúa trabajando en nuevas piezas.